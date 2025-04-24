В тихих залах лондонских и парижских отелей в эти дни решается судьба одного из самых длительных и кровопролитных конфликтов последнего десятилетия. Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула предложение, которое может либо проложить путь к прекращению огня на востоке Европы, либо стать прецедентом с далеко идущими последствиями для международного права и безопасности. Речь идет о готовности Соединенных Штатов признать Крым российской территорией в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Контуры американского предложения

По информации ряда западных СМИ, предложения США были представлены Украине на переговорах в Париже 17 апреля. Помимо признания российского контроля над Крымом, план предусматривает отказ Украины от планов вступления в НАТО, передачу Соединенным Штатам контроля над территорией у Запорожской АЭС, замораживание линии фронта в ее текущем положении и постепенную отмену санкций против России.

Американская сторона, по сообщениям изданий The Wall Street Journal и Axios, представила эти условия как «финальное предложение», подчеркивая готовность Трампа выйти из переговорного процесса, если прогресс не будет достигнут быстро. Как выразился госсекретарь Марко Рубио после переговоров в Париже, США не собираются вести переговоры «неделями и месяцами».

Сам президент Трамп ранее заявил, что надеется на то, что Россия и Украина «заключат сделку на этой неделе». Однако события последних дней демонстрируют напряженность в переговорном процессе. Госсекретарь Рубио отказался участвовать в переговорах в Лондоне 23 апреля, официально сославшись на «логистические проблемы в расписании». The New York Times связывает это решение с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Украина не признает юридически оккупацию Крыма».

Реакция сторон

Позиция Киева остается непреклонной в отношении территориальной целостности. «Украина не признает Крым российским», — заявил Зеленский, подчеркнув, что это противоречило бы конституции страны. По его словам, обсуждение вопроса Крыма и других украинских территорий играет на руку России, «позволяя Москве продолжать войну, потому что невозможно будет быстро договориться обо всем».

Один из советников Зеленского на условиях анонимности сообщил The Washington Post, что американские предложения содержат как идеи, с которыми Киев согласен, так и те, которые вызывают возражения.

Интересна оценка европейских партнеров. Один из западных официальных лиц назвал условия предлагаемой сделки и ожидаемые от Украины уступки «ошеломляющими». Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас публично выразила опасения, что президент США может «отойти» от войны России против Украины и одновременно надеяться на «заключение соглашений и ведение бизнеса как обычно» с Москвой.

«У них (США) в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не воспользовались этими инструментами. Если они сейчас отходят, не используя инструменты, которые фактически есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему?» — отметила Каллас.

В Кремле, комментируя ход переговоров, заявили, что контакты «идут сложно, тема непростая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Европейского Союза «не хотят действовать в унисон с усилиями» Москвы и Вашингтона «для выхода в мирное русло».

Стратегическое значение Крыма

Крымский полуостров, подобно короне, возвышается над Черным морем, обеспечивая контроль над его акваторией. Российский контроль над Крымом фактически превращает Черное море в «русское озеро», предоставляя Кремлю влияние вдоль всего украинского побережья за Одессой до дельты Дуная, а также Молдавии и Румынии.

Полуостров имеет исключительное геостратегическое значение. Ключевой черноморский порт Севастополь на протяжении столетий был центральной базой российского флота и остается таковым сегодня. Контроль над Крымом позволяет России проецировать силу в Черноморском регионе, влиять на морские коммуникации и иметь господство в воздушном пространстве над значительной частью региона.

С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым после вторжения и последующего референдума, проведенного в условиях оккупации, международное сообщество отказывалось признавать полуостров российским, чтобы не узаконивать незаконную аннексию. Такое признание рискует подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват территорий силой.

Геополитические риски американского предложения

Признание российского контроля над Крымом американской стороной может иметь глубокие и далеко идущие последствия, выходящие далеко за рамки российско-украинского конфликта.

Прежде всего, это создает опасный прецедент в международном праве. Если аннексия территории может быть впоследствии признана законной, это подрывает саму основу послевоенного миропорядка, построенного на принципе нерушимости государственных границ.

С точки зрения региональной безопасности, признание российского Крыма открывает путь к укреплению российского господства в Черноморском регионе. Россия с Крымом и Черным морем под своим контролем сможет свободно направить свое внимание на усилении своего влияния в направлении Южного Кавказа. Россия уже укрепляет свое положение в Грузии, которая находится в непростых отношениях с Европой. Зарождающаяся контрреволюция Армении с целью выйти из-под лона российского контроля вряд ли выдержит еще один целенаправленный натиск.

Укрепившая свое влияние над большой частью Южного Кавказа Россия сможет претендовать на осуществление своей мечты о восстановлении российского контроля над Черным морем от турецкой границы на востоке до Румынии на западе. Российский Крым, обеспечивающий кремлевский контроль над Черным морем и Кавказом, будет представлять собой большую победу для «специальной военной операции». Для Америки и Европы это будет означать кпупное стратегическое поражение.

Россия, закрепив контроль над Крымом и Кавказом, получит возможность оказывать решающее влияние на формирующийся экономический коридор Центральная Азия-Кавказ-Европа (CACE). Этот Срединный коридор представляет собой альтернативный транспортный маршрут, позволяющий обойти контролируемый Россией Транссибирский северный коридор. Москва последовательно препятствует развитию данного экономического пути, поскольку он укрепляет автономию государств Центральной Азии и Кавказа, создавая возможность транспортного сообщения в обход российской территории.

Если Россия твердо контролирует Крым, а вместе с ним Черное море и Кавказ, она попытается сжать транскаспийский путь в Центральную Азию с целью подавить формирующуюся независимость региона. Запасы редких минералов в Центральной Азии значительно превышают украинские, не говоря уже об обильных запасах нефти и газа, которые во многом разработаны благодаря западным инвестициям. Российский контроль над Крымом ставит под угрозу попытки Америки и Европы получить доступ к природным ресурсам Центральной Азии.

Еще одним ключевым аспектом является влияние на отношения между Россией и Китаем. Пекин может стать крупнейшим бенефициаром, если Россия укрепит контроль над этими евразийскими транспортными узлами между Центральной Азией и Европой.

Экономическая зависимость России от Китая усиливается, что ограничивает ее возможности для самостоятельной экономической политики в Евразии. Китайские специалисты уже реализуют проект дорожной сети, соединяющей Иран, Армению, Грузию и Россию. Пекин заключил стратегические партнерства с Азербайджаном и Грузией, получив концессию на управление черноморским глубоководным портом Грузии Анаклия. В Центральной Азии Китай постепенно становится доминирующим экономическим партнером.

Если Китай выиграет от признания российского статуса Крыма, то причерноморские страны НАТО окажутся в наиболее невыгодном положении. Контроль над полуостровом значительно усилит региональные позиции России и позволит ей расширить влияние в Восточном Средиземноморье. Разработка и эксплуатация месторождений природного газа в западной части Черного моря странами НАТО могут столкнуться с ограничениями. Торговые маршруты, связывающие черноморский регион с тюркскими республиками Центральной Азии, будут зависеть от российского контроля над Кавказом и Черным морем.

Дилемма для Украины

Признание Крыма российским нанесет значительный удар по украинскому моральному духу, но военные аналитики и политические лидеры давно признали хватку России на полуострове.

С начала 2023 года ведущие военные аналитики Пентагона преуменьшали возможность возвращения Украиной Крыма военным путем в закрытых брифингах с законодателями.

Зеленский никогда не отказывался от цели, чтобы Украина когда-нибудь восстановила контроль над Крымом, но откровенно говорил о военных ограничениях Киева.

«У нас нет достаточно сил, чтобы вернуть Крым, — сказал Зеленский журналистам в прошлом году. — У нашей армии недостаточно сил. Мы должны искать дипломатические средства».

Если то, о чем сообщают СМИ, правда, то это означает стремление администрации Трампа как можно скорее представить временное перемирие как большое дипломатическое достижение Соединенных Штатов.

Роль Европы в переговорном процессе

Европейские лидеры в последние недели сумели протиснуться в мирные переговоры, что относительно улучшает их позиции по сравнению с первыми обсуждениями команды Трампа с россиянами в Саудовской Аравии, в которых не нашлось места даже Киеву. Теперь, в Лондоне и за его пределами, они будут искать способы использовать свое влияние в пользу Украины.

У Европы действительно есть некоторые рычаги воздействия, в том числе миллиарды арестованных или замороженных российских активов, которые могут быть возвращены или использованы для финансирования программ послевоенного восстановления. Европейский Союз, между тем, предлагает государствам-членам скоординированный способ усиления своей программы санкций.

Один дипломат ЕС, знакомый с обсуждениями вокруг предложений США, сказал, что ожидания относительно прогресса в следующем раунде переговоров остаются низкими.

«Украинцам решать, являются ли эти условия тем, о чем они хотели бы говорить», — сказал дипломат.

Тем временем, пока дипломаты обсуждают будущее Крыма за столом переговоров, на самом полуострове ситуация продолжает меняться. По данным проукраинской партизанской группы «Атеш», действующей в Крыму и других частях контролируемой Россией украинской территории, российские силы начали «массово» перемещать системы противовоздушной обороны и другое военное оборудование по всему полуострову.

Российские СМИ и военные блогеры не верят в существование «Атеш» и утверждают, что партизанов придумала украинская разведка, чтобы преувеличить таким образом степень сопротивления.

При этом, однако, некоторые российские СМИ при упоминании «Атеш» добавляют, что это террористическая организация.

Сеть, которая передает разведывательные данные о российских операциях украинским властям и организует усилия сопротивления, заявила в сообщении в мессенджере Telegram, что транспортировка оборудования «часто бывает несогласованной и хаотической». Группа сказала, что получила информацию от неуточненных «агентов» внутри российских военных, указывающую на то, что Москва пытается усилить безопасность в Крыму.

Таким образом, «крымский вопрос» продолжает оставаться одним из центральных в сложной геополитической головоломке российско-украинского конфликта. И то, как он будет решен, может иметь далеко идущие последствия не только для непосредственных участников конфликта, но и для всей архитектуры международной безопасности.