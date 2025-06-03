Кавказский фонд совместно с Управлением по делам турков за рубежом (YTB) провел серию международных мероприятий в память о трагедии на реке Драв, где 80 лет назад погибли тысячи северокавказских беженцев.

Заключительное мероприятие состоялось в Стамбульском университете Фатих Султан Мехмет Вакыф, завершив международную акцию памяти, которая прошла в Турции и Австрии.

Трагедия на Драве произошла в мае-июне 1945 года, когда после капитуляции нацистской Германии тысячи северокавказских военнопленных и беженцев — в основном адыгов, карачаевцев и осетин — попали в руки британской армии в Австрии. Несмотря на протесты, их передали советским властям. Многие были убиты на месте, сброшены в реку или погибли в последующих депортациях. По различным оценкам, число жертв достигает 7 тыс. человек.

Мероприятия начались с проекта «Память Кавказа: Европейское железнодорожное путешествие», в рамках которого 30 молодых участников из разных городов Турции посетили исторические места, связанные с трагедией. 28 мая в австрийской деревне Иршен на берегу Драва прошла памятная церемония с возложением цветов.

29 мая в Венском институте Юнуса Эмре состоялась премьера документального фильма «Драма кавказцев: трагедия на Драве 1945 года» с участием посла Турции в Австрии и представителей YTB. Заключительным событием стала панельная дискуссия в Стамбуле с участием профессоров Уфука Тавкула, Илбера Ортайлы и исследователя Джема Кумука.

Председатель Кавказского фонда Вейсель Арыхан подчеркнул важность сохранения исторической памяти: «Этот фильм — не просто рассказ о прошлом, это крик справедливости, отложенный на 80 лет. Трагедия на Драве — это не только часть истории, но и испытание совести человечества».

До недавнего времени трагедия на Драве оставалась практически забытой как в Европе, так и на постсоветском пространстве.