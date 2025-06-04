Турция обучает и консультирует вооруженные силы Сирии, помогая укрепить ее оборону, и не имеет немедленных планов по выводу или перемещению своих войск, дислоцированных в стране, заявил министр обороны Яшар Гюлер в интервью Reuters.

«Мы начали предоставлять военную подготовку и консультационные услуги и предпринимаем шаги по повышению обороноспособности Сирии», — сказал Гюлер.

Турция стала ключевым зарубежным союзником нового сирийского правительства после свержения режима Башара Асада в декабре, что положило конец пятидесятилетнему правлению его династии.

Министр заявил, что вопрос о возможном выводе турецких войск может быть «пересмотрен только тогда, когда Сирия достигнет мира и стабильности, когда угроза терроризма в регионе будет полностью устранена, когда наша пограничная безопасность будет полностью обеспечена, и когда будет осуществлено достойное возвращение людей, которые были вынуждены бежать».

Усиление турецкого влияния в Дамаске вызвало обеспокоенность Израиля и привело к риску противостояния между региональными державами. Турция и Израиль ведут переговоры о создании механизма предотвращения конфликтов в Сирии, но министр обороны уточняет: это не говорит о «нормализации» с Тель-Авивом.

Гюлер описал эти контакты как «технические встречи для создания механизма предотвращения конфликтов с целью предотвращения нежелательных событий», а также «структуры связи и координации».

«Наши усилия по формированию этой линии и обеспечению ее полной работоспособности продолжаются. Однако не следует забывать, что механизм предотвращения конфликтов — это не нормализация», — подчеркнул он.

Напомним, Турция пообещала помочь восстановить соседнюю Сирию и способствовать возвращению миллионов сирийских беженцев, а также сыграла ключевую роль в снятии американских и европейских санкций с соседней страны в прошлом месяце.