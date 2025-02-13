Президент Реджеп Тайип Эрдоган отправился в дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии, нанеся официальные визиты в Малайзию и Индонезию в рамках инициативы Турции «Возрождённая Азия».

Запущенная в 2019 году, эта политика направлена на расширение экономического, политического и стратегического взаимодействия Анкары с азиатским регионом.

Переговоры президента Эрдогана сосредоточились на укреплении сотрудничества в сферах торговли, обороны, технологий, образования, управления в условиях стихийных бедствий, медиа и постконфликтного восстановления.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Эрдоган получил высокую оценку.



Ибрагим назвал его «лидером мусульманского мира, защитником справедливости, представителем прав человека и политиком, неустанно стремящимся к справедливым решениям на мировой арене».

Укрепление позиций Турции в Юго-Восточной Азии



Эксперты отмечают, что визит Эрдогана является важным шагом в рамках более широкой стратегии Турции по укреплению связей с Юго-Восточной Азией и соответствует меняющимся геополитическим приоритетам Анкары.

«Визит Эрдогана в Индонезию и Малайзию – это ключевой элемент инициативы "Возрождённая Азия", направленной на углубление связей Турции с азиатскими экономиками», – заявил в интервью TRT World доктор Мурат Яс, доцент Мармарского университета и научный сотрудник стамбульского аналитического центра Institute Social.

Доктор Яс напомнил, что саммит в Куала-Лумпуре в 2019 году, поддержанный Турцией, Малайзией и Пакистаном, стал ранним сигналом о стремлении Анкары сформировать «альтернативную архитектуру лидерства в мусульманском мире».

Расширение двустороннего сотрудничества



Турция углубляет связи с Малайзией и Индонезией – ключевыми странами в АСЕАН, БРИКС, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и группе Развивающихся восьми (D-8).

«Анвар Ибрагим в Малайзии и Прабово Субианто в Индонезии играют важную роль в развитии регионального сотрудничества и поддержке турецкого видения устойчивого мусульманского мира», – отметил доктор Яс.

Экономические связи между Турцией, Малайзией и Индонезией



Экономические отношения Турции с Индонезией и Малайзией значительно укрепились за последние годы благодаря соглашениям о свободной торговле (FTA), которые способствовали снижению тарифов и улучшению условий доступа на рынки.

«Торговля между Турцией, Индонезией и Малайзией заметно выросла благодаря соглашениям о свободной торговле, что укрепило сотрудничество в таких стратегических секторах, как сельское хозяйство, технологии и оборонная промышленность», – подчеркнул доктор Яс.

Объем двусторонней торговли между Турцией и Юго-Восточной Азией значительно увеличился, достигнув $7 млрд в 2023 году по сравнению с $3,1 млрд в 2019 году.

Лидерство Турции в постконфликтном восстановлении



Помимо торговли и инвестиций, Эрдоган обсуждает региональные конфликты, особенно ситуацию в Палестине и Сирии.

«Решения, предлагаемые западными державами, последовательно терпят неудачу в достижении устойчивых мирных урегулирований», – отметил доктор Яс.

Визит Эрдогана проходит на фоне эскалации кризиса в Газе и других зонах конфликтов, где дипломатические усилия играют ключевую роль в восстановлении мира и послевоенной реконструкции.

Доктор Яс подчеркнул необходимость координированных действий через такие платформы, как ОИС и D-8, для оказания гуманитарной помощи и поддержки послевоенного восстановления.

«Турция, Индонезия и Малайзия выступают в качестве ведущих игроков в вопросах послевоенной реконструкции и гуманитарной помощи», – сказал эксперт.

Он также предложил рассмотреть возможность создания совместной экономической инициативы, аналогичной проекту «Дорога развития» в Ираке, для укрепления экономической стабильности и развития инфраструктуры в постконфликтных регионах.

Дальнейшие этапы азиатского турне Эрдогана



После встреч в Куала-Лумпуре Эрдоган отправится в Джакарту для дальнейших переговоров по вопросам торговли и региональной безопасности. Завершится его азиатско-тихоокеанское турне визитом в Исламабад, что подчеркивает стремление Турции углублять партнерские отношения в регионе.

В Куала-Лумпур Эрдоган прибыл в сопровождении высокопоставленной делегации, в состав которой вошли первая леди Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики Алпарслан Байрактар, министр обороны Яшар Гюлер, министр промышленности Мехмет Фатих Качыр, министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, а также ключевые советники, включая Бинали Йылдырыма и Акифа Чагатая Кылыча.

С усилением турецкого влияния в Азии визит Эрдогана подтверждает амбиции Анкары углубить стратегическое присутствие в регионе, укрепляя экономические и дипломатические связи с ключевыми партнерами.