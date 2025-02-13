ТУРЦИЯ
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Эффект Трампа: почему Европе как никогда нужна Турция
Турецкие эксперты утверждают, что ключевая роль Турции в обеспечении энергетической безопасности, региональной стабильности и борьбе с терроризмом, а также ее статус второй по величине армии НАТО делают ее незаменимым партнером для Европы.
Эффект Трампа: почему Европе как никогда нужна Турция
**Эффект Трампа: почему Европе как никогда нужна Турция** / TRT World
13 февраля 2025 г.

По мере изменения глобальных альянсов и углубления трансатлантического раскола ЕС рискует оказаться в изоляции без укрепления связей с Турцией, заявляют турецкие эксперты, подчеркивая, что сотрудничество в энергетике, торговле и цифровизации могло бы усилить геополитические позиции Европы и ее влияние в мире.

«Если у ЕС есть серьезный стратегический план, Европе лучше объединить усилия с Турцией», — считает доцент Суай Нильхан Аджикалы, эксперт по внешней политике Турции и политическому лидерству.

Эксперты утверждают, что ключевая роль Турции в регионе, а также ее статус второй по численности армии страны НАТО делают ее незаменимым партнером для Европы.

«Турция вносит значительный вклад в евроатлантическую безопасность. Игнорировать эти усилия — серьезная ошибка», — заявила профессор международных отношений Айлин Ной в интервью TRT World, призывая ЕС к более дальновидной стратегии.

Несмотря на стратегическую значимость Турции для Европы, отношения между сторонами остаются сложными из-за «стратегической слепоты» ЕС, когда такие вопросы, как кипрская проблема, затмевают более широкий потенциал сотрудничества.

«ЕС слишком зациклен на Кипре, заложив в залог своих отношений с Турцией этот вопрос», — отметила Ной.

Такой ограниченный подход привел к тому, что значительный потенциал Турции в сферах безопасности, торговли и дипломатии остается неиспользованным, хотя Анкара играет важную роль в формировании событий на Ближнем Востоке, в Африке и за их пределами.

Турция находится в центре дипломатических процессов, определяющих будущее Сирии после падения режима Башара Асада.

Кроме того, она играет ключевую роль в решении миграционного кризиса и борьбе с терроризмом, выступая стабилизирующей силой для Европы.

«Турция вносит значительный вклад в предотвращение распространения терроризма ДАИШ, ведет с ним борьбу и не позволяет этой угрозе проникнуть в Европу», — заявила Ной.

Однако, чтобы реализовать этот потенциал, ЕС должен признать роль Турции и выстраивать более конструктивные отношения. Без Анкары Европе будет сложнее ориентироваться в глобальной нестабильности, предупреждают эксперты.

Реактивный vs. проактивный подход

ЕС выработал кризисный, реактивный подход в отношениях с Турцией, утверждает Аджикалы.

«За последние 10 лет ЕС, к сожалению, развил кризисное восприятие Турции, особенно по вопросам миграции и энергетической безопасности», — пояснила она.

Хотя такой подход привел к некоторым формам сотрудничества, в частности во время миграционного кризиса, он остается крайне ограниченным.

«В конечном итоге ЕС решил работать с Турцией во время миграционного и энергетического кризисов, но это весьма узкая перспектива», — отметила Аджикалы, призвав ЕС к более дальновидной стратегии.

Турция является важным энергетическим узлом, через который проходят трубопроводы из Азербайджана, Ирана, Ирака и России, поставляющие газ в Европу через Грецию, Болгарию и Италию.

Ключевые маршруты включают TurkStream 2, доставляющий более 15 миллиардов кубометров российского газа в год через Черное море, и Трансанатолийский трубопровод (TANAP), поставляющий почти 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа ежегодно в Южную Европу. Оба трубопровода работают практически на полную мощность.

Сотрудничество и сближение

Несмотря на вызовы, эксперты считают, что у Турции и ЕС есть значительный потенциал для углубленного сотрудничества.

Аджикалы выделяет энергетику, транспорт, торговлю и цифровизацию как ключевые области для построения более прочного и взаимовыгодного партнерства.

«Энергетика — ведущий сектор здесь», — отмечает Аджикалы, указывая на стратегическое положение Турции на пересечении энергетических маршрутов.

«Вторым важным направлением является транспорт и торговля, что также связано с энергетической безопасностью. Третья сфера — цифровизация, где есть большой потенциал для сотрудничества».

Эти направления при эффективной реализации могут принести серьезные экономические и стратегические выгоды обеим сторонам, считает эксперт.

Прекращение поставок российского газа сделало роль Турции еще более значимой. В условиях поиска альтернативных энергетических маршрутов Турция становится надежным транзитным узлом, критически важным для Европы.

«Сегодня трубопроводы, проходящие через Турцию, поставляют энергию в Европу, делая ее ключевым партнером в обеспечении энергетической безопасности региона», — заявила Ной.

«Турция прямо упоминается в стратегических документах ЕС по безопасности», — добавила она, подчеркивая роль Анкары в диверсификации энергетических маршрутов Европы.

Геополитический альянс

Разногласия между США и ЕС усиливаются на фоне подготовки Дональда Трампа ко второму президентскому сроку. Его спорные инициативы, включая предложение аннексии Гренландии, вызывают напряженность в отношениях с НАТО и странами ЕС, такими как Дания.

Дополнительную сложность вносит растущее влияние Илона Маска, который, как ожидается, станет ключевым политическим игроком в администрации Трампа.

«Недавно Илон Маск провел программу с лидером партии "Альтернатива для Германии", открыто поддержав его и заявив: "Германии нужен такой лидер, как вы"», — рассказала Ной.

Такие действия могут еще больше углубить раскол между США и ЕС.

На фоне этого трансатлантический союз испытывает все большее давление.

«Маловероятно, что второй срок Трампа изменит этот вектор», — считает Ной, предполагая, что ЕС необходимо пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты.

С учетом стратегического расположения Турции и ее статуса второй по величине армии НАТО она может предложить Европе гораздо больше.

«В этом контексте Турция становится незаменимым партнером для европейской безопасности», — подчеркнула Ной, призвав ЕС пересмотреть подход к Анкаре в условиях меняющихся глобальных альянсов.

Оба эксперта считают, что по мере того, как ЕС сталкивается с внутренними кризисами и внешними вызовами, активная внешняя политика Турции и ее растущее влияние на Ближнем Востоке и в Африке предоставляют Европе возможность укрепить свои позиции на мировой арене.

«Если ЕС хочет реализовать свои амбиции на глобальном уровне, ему необходимо найти способ наладить более тесное сотрудничество с Турцией», — заявила Ной.

Аджикалы согласилась, предупредив, что неспособность ЕС интегрировать Турцию в свою стратегию может привести к его дальнейшей изоляции.

«ЕС сам загоняет себя в угол», — сказала она. «Он превращается в актора, который не способен внести вклад ни в региональную, ни в глобальную стабильность из-за переживаемых им кризисов».

«Турция активно работает над разрешением конфликтов, устранением угроз войны и предпринимает значительные дипломатические инициативы», — отметила Ной. «Этот проактивный подход приносит ей значительные экономические, политические и стратегические преимущества».

«ЕС без Турции теряет свою геополитическую мощь и не может претендовать на роль глобальной силы».

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