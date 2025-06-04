Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) получила 30% доли в газовом месторождении Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение о разделе продукции подписано с азербайджанской SOCAR и британской BP, которые являются ключевыми партнерами в проекте.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил: «Мы продвигаем наше стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики на новый уровень благодаря новому партнерству в Каспийском море».

Байрактар подчеркнул, что подписанное во вторник соглашение о 30% доле TPAO в проекте Шафаг-Асиман укрепит международные энергетические связи Турции и поспособствует обеспечению ее потребностей в природном газе.

Месторождение Шафаг-Асиман, расположенное в 125 км к северо-востоку от Баку на глубине 650 метров, считается перспективным, хотя его запасы пока не полностью разведаны.

TPAO также ведет переговоры о возможном сотрудничестве в других азербайджанских месторождениях, что подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между Анкарой и Баку.

По данным Reuters, SOCAR также ведет переговоры с ExxonMobil и BP о новых соглашениях по добыче нефти и газа, что усиливает роль Каспийского региона как ключевого поставщика энергоресурсов. Участие Турции в Шафаг-Асиман укрепляет ее позицию на глобальном энергетическом рынке.