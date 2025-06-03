Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber сделал важные заявления по ключевым международным вопросам, включая Украину, Сирию и Газу.

Фидан подчеркнул, что с начала войны в Украине Турция сохраняет последовательную позицию и выступает против войны в регионе. По его словам, конфликт уже унес жизни и здоровье более миллиона человек, уничтожил крупные города и парализовал экономику региона.

«Мы подошли к четвертому году войны. И уже давно речь идет не только о двух странах. За ними стоят другие государства, занявшие четкие позиции. Это уже не просто региональный конфликт — он несет в себе риск глобального распространения. Именно поэтому мы с самого начала стремились к его остановке», — заявил он.

Фидан напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала призывал стороны к миру и предпринял такие инициативы, как зерновая сделка в Черном море, переговоры в марте 2022 года и соглашение об обмене пленными.

Он сообщил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом прозвучал новый призыв к перемирию, на который стороны отреагировали, и Турция активизировала усилия, используя весь свой опыт посредничества. 16 мая в Стамбуле стороны впервые вновь встретились лично.

Фидан рассказал, что в ходе этой встречи удалось достичь соглашения об обмене пленными, а также получить обещание от сторон подготовить материалы по условиям прекращения огня и обсудить возможность организации встречи на уровне лидеров.

Министр отметил, что во время недавних визитов в Москву и Киев он провел ряд переговоров на высоком уровне и проинформировал стороны о возможной дорожной карте.

«Наши усилия по достижению перемирия продолжаются. Мы изучаем, каким может быть следующий этап», — отметил он.

Фидан сообщил, что прошедшая вчера встреча прошла в конструктивной атмосфере, и стороны вновь договорились об обмене пленными. Также были представлены документы с условиями возможного прекращения огня и видение сторон по вопросу саммита.

«Мы ожидаем, что состоится следующий раунд. Обе стороны понимают, что личные встречи приносят результат. Вчерашняя встреча, с учетом общей атмосферы и психологического давления, прошла на самом высоком возможном уровне. Главное — не уходить с этого стола и сохранять настрой на мир», — подчеркнул Фидан.

Он добавил: «Наша рекомендация — продолжать эти встречи. Не столь важно, будет ли стол переговоров находиться в Турции. Важно, чтобы стороны продолжали диалог».

Говоря о возможной встрече на уровне лидеров, Фидан заявил:

«Президент Эрдоган готов принять у себя такую встречу. И надо сказать откровенно — нет другого лидера, которому одновременно доверяют (президент РФ Владимир) Путин, Трамп и (президент Украины Владимир) Зеленский. Можно найти место, но политическое лидерство, проверенное годами борьбы, честность и профессионализм в управлении — это то, что делает Эрдогана уникальной фигурой».

Он напомнил, что Турция уже передала эту готовность сторонам в ходе визитов в Москву и Киев, и подчеркнул, что встреча лидеров возможна, если до нее будут достигнуты конкретные результаты и завершены соответствующие приготовления.

«Если стороны соберутся еще несколько раз и добьются прогресса, то и встреча лидеров станет неизбежной», — добавил он.

Фидан также прокомментировал геополитические аспекты войны в Украине: «Есть силы, которые не принимают стратегический подъем России и ее стремление изменить существующий мировой порядок».

Он напомнил, что при администрации Джо Байдена США оказывали Украине военную и финансовую помощь, но сроки этих программ подходят к концу. По его словам, после этого возможен переход к новой фазе войны — в зависимости от решений президента Трампа.

Фидан сообщил, что обсуждал украинский вопрос, а также темы Ирана и Газы с представителем президента США Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио. Он отметил, что стороны обменялись мнениями о последних двух раундах переговоров между Россией и Украиной и договорились продолжать координацию.

Газа и Сирия

Комментируя ситуацию в Газе, Фидан заявил, что беспрепятственная гуманитарная помощь может хотя бы частично облегчить положение 2 млн человек.

«Мы должны сделать все возможное. Мы работаем над этим днем и ночью», — подчеркнул он.

Фидан призвал оказать давление на правительство Нетаньяху и добиться устойчивого прекращения огня.

Он сообщил, что в июне в Стамбуле состоится заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, и отметил, что вопрос Газы станет главным в повестке.

«Мы должны сосредоточиться на том, чего еще не сделали», — добавил он.

«Политика геноцида подрывает легитимность Израиля. США выступают его покровителем, но все больше людей начинают задаваться вопросом: зачем и кому оказывается эта поддержка. Истинная картина становится все более очевидной», — заявил Фидан.

Касаясь Сирии, глава МИД Турции заявил: «Для восстановления Сирии необходима комплексная работа. Мы продолжаем бороться с ДАЕШ совместно с США, Иорданией, Сирией и Ираком».