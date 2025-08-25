TÜRKIÝE
Ministr Fidan: "Palestinanyň halkynyň zerurlygy biziň köpçülikleýin işe girişmegimizdir" diýdi
Türkiye Ysraýylyň Gazadaky söweşi bes etmek üçin halkara we utgaşdyrylan basyş edilmegi barada çagyryş berdi,  Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaraşyk teklibini goldaýandygyny aýtdy.
August 25, 2025

Türkiye Respublikasynyň Daşary işler ministri Hakan Fidan, duşenbe güni Gaza temaly Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdan daşary maslahatynyň açylyşynda eden çykyşynda: “Palestinanyň halkynyň zerurlygy biziň köpçülikleýin işe girişmegimizdir” diýip belledi.

Saud Arabystanynyň Jidda şäherinde geçirilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň maslahatynda eden çykyşynda Hakan Fidan: “Palestinanyň halkynyň zerurlygy biziň köpçülikleýin işe girişmegimizdir” diýdi.

Fidan Ysraýyly söweşi bes etmäge mejbur etmek üçin global çäre görmezden Palestinanyň ykrar edilmeginiň ýeterlik däldigini aýdyp: "Ysraýyl hökümeti parahatçylygy däl-de, eýsem Palestinanyň halkyny doly ýok etmegi maksat edinýär. Biz muňa rugsat berip bilmeris" diýdi.

"Olar duruzylmalydyr"

Türkiyäniň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygynda geçirlen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň maslahaty, Ysraýylyň Gazadaky hereketlerine ünsleri jemleýär we agza döwletleriň pozisiýalaryny we jogaplaryny utgaşdyrmagy maksat edinýär.

Maslahat berilýär

Maslahatyň açylyşynda çykyş eden Hakan Fidan, basyp alyşlyk astyndaky Günbatar Şeriada ýewreý ýaşaýjylaryň hüjümlerini we ysraýylly ministrleriň hereketlerini ýazgardy we bular ýaly görnüşli aksiýalaryň taryhy şäherde gözegçiliksiz ýagdaýda dowam etmeli däldigini nygtady.

Ysraýyl 2023-nji ýylyň oktýbar aýyndan bäri Gaza garşy amala aşyrýan rehimsiz hüjümlerinde takmynan 62700 palestinalyny öldürdi.

Gazada ýaraşyk

Türkiyäniň Daşary işler ministri, Ysraýylyň hüjümlerini duruzyp biljek Müsür-Katar ýaraşyk teklibiniň ähmiýetine ünsi çekdi we Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Gaza ýaraşyk baradaky tagallalaryna doly goldaw berjekdigini aýtdy.

Hakan Fidan: “Bir ylalaşyga golaýlap gelýäris, emma hüjüm edýän tarapyň oňa goşulmagy zerur” diýip belläp, ýaraşyk ýola goýulmasa basyp alyşlygyň we zulumyň dowam etjekdigi babatynda duýduryş berip, Palestinanyň doly agzalygy üçin BMG-na işe girişmegi barada çagyryş berdi.

