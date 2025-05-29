Sişämbe könne açıqlanğan Awrupa avtomobil citeşterüçeläre berlege (ACEA) mäğlümatlärenä kürä, üzäge Amerika Quşma Ştatlarında urnaşqan “Tesla” êlektr maşinasınıñ satıluı aprel ayında ber yıllıq bazada 52,6% külämendä kimegän.
ACEA xisabına kürä, xucası milliarder İlon Mask bulğan “Tesla” aprel ayında 5 meñ 475 maşina satqan bulsa, 2024nçe yılnıñ aprel ayında isä bu kürsätkeç Awrupa Berlegendä 11 meñ 540 bularaq terkälgän ide.
Awrupa irekle säwdä berlege häm Böyekbritan belän bergä Awrupa külämendä “Tesla”nıñ satıluı uzğan yılnıñ şuşı uq ayına qarağanda 49%qa kimep, 2025nçe yılnıñ aprel ayında 7 meñ 261 danägä azayğan.
Şul uq waqıtta batareyalı êlektrlı maşina satıluı Awrupa Berlegendä 34,1%qa artıp 145 meñ 341 danägä citkän.
“JATO Dynamics” konsalting şirkätenä kürä, qayçandır êlektrlı maşina satıluına lider bulğan “Tesla” aprel ayında “Volkswagen”, “BMW”, “Renault” häm Qıtay citeşterüçese “BYD” belän bergä 10 köndäşennän artta qalğan.
“Tesla”nıñ satıluınıñ soñğı berniçä ayda Awrupa külämendä bik tiz kimüendä xucası İlon Masknıñ bäxäsle säyäsi totışı häm Awrupa säyäsätenä tıqşınuınıñ täêsirle buluı uylanıla.
Gibrid maşinalarnıñ xakimiyäte Awrupa êlektr maşinası bazarın şäkelländerä
“Skoda”nıñ yaña modele “Elroq” êlektrlı maşina satıluda äydäp baruçı bulsa, “Tesla”nıñ iñ küp satqan iske modele “Model Y” isä tuğızınçı urınğa töşte.
ACEA beldergänçä, êlektrlı maşina satıluı ğomum bularaq uzğan yılğa qarağanda 26,4%qa artıp, aprel ayında bazarda 15,3%lıq öleşkä iyä buldı.
Törle xökümätlärneñ häm citeşterüçelärneñ êlektrlı maşina aluğa qağılışlı törle qızıqsındırular, täşviqlär belän täêmin itüe arqasında bu artu Awrupa külämendä tigez räweştä taralmıy.
Germaniyädä, Belgiyädä, İtaliyädä häm İspaniyädä zur üseş küzätelgän bulsa, Franśiyädä êlektrlı maşina satıluı azayğan.
Keçkenä êlektrlı batareyağa iyä gibrit avtomobillärneñ satıluı yıl başınnan birle 20,8%qa kübäyep, Awrupa bazarında östenlek itüen däwam itkän bulsa, barı tik benzin belän genä êşläwçe avtomobillärneñ satıluı şuşı uq çorda 20,6% kilämendä kimegän.
“Volkswagen” törkeme aprel ayında 2,9%lıq artu belän Awrupanıñ iñ zur brendı bulıp qala.
Fäqät JATOğa kürä, Qıtay brendları êlektrlı häm gibrid maşinalarnıñ populyarlıq qazanuında möhim faktor bulsa, Awrupa bazarınıñ da 7,9%ın täşkil itte.
BYD, MG, Xpeng häm Leapmotor brendlarınıñ êlektrlı häm gibrid maşina satıluı yıl êçendä 59%qa kübäygän bulsa, başqa citeşterüçelärneñ satıluı 26%qa artqan.
JATO belgeçe Felipe Munoz Awrupa Berlegeneñ êlektrlı maşinalarda bulğanı kebek Qıtay gibrid maşinalarına da tamğaxanä salımın kertäçäkme, yuqmı ikänlegeneñ älegä bilgesez buluın äytte.