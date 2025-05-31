Törkiyäneñ “Osman Gazi” isemle berençe yözä torğan küçmä tabiği gaz citeşterü platforması şimbä könne Qara diñgez buyındağı Zonguldaknıñ Filyos portına barıp citte.
Däw platforma İstanbulnıñ ciñep alınuınıñ 572 yıllığı bulğan 29nçı mayda İstanbuldağı İlbaşı idaräseneñ Dolmabahçä ofisınnan İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän Törkiyä ênergetika häm tabiği çığanaqlar ministrı qatnaşuındağı tantana belän ozatıldı häm soñınnan Bosfor buğazınnan uzdı.
Könenä maksimum 10,5 million kub metr tabiği gaz êşläp çığara alu köçenä häm 10 million kub metr küçerü küätenä iyä platforma Qara diñgezdäge tabiği gaz citeşterüen könenä 20 million kub metrğa citkeräçäk.
Törkiyädäge urtaça 8 million öyneñ tabiği gaz ixtıyacın qänäğätländerüe kötelgän platforma 20 yıl buyı şuşı mäydanda êşçänlek alıp baraçaq.
140 keşelek personal êşli alaçaq platforma 298,5 metr ozınlığında, 56 metr kiñlegendä häm 29,5 metr tiränlegendä. Platformanıñ 2026nçı yıl urtasında êşli başlawı kötelä.