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国际

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巴基斯坦遣返印度边防人员
上个月,印度边境安全部队的一名士兵越境进入巴基斯坦领土。
巴基斯坦遣返印度边防人员
特朗普会见叙利亚新领导人沙拉
美国总统特朗普还要求沙拉对叙利亚境内的达伊沙拘留中心负责，这些拘留中心目前由恐怖组织 PKK/YPG 控制。
特朗普会见叙利亚新领导人沙拉
特朗普将在访问卡塔尔前会见叙利亚总统艾哈迈德·沙拉
特朗普表示，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统埃尔多安鼓励他采取这一举措。
特朗普将在访问卡塔尔前会见叙利亚总统艾哈迈德·沙拉
Opinion
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孟加拉国遭雷击：超过13人死亡
孟加拉国极端高温导致雷击死亡人数不断增加，当局呼吁人们提高认识并采取预防措施。
尼日利亚贝努埃州发生袭击事件,至少23人丧生
纪录片说出杀害阿克莱的以色列士兵名字
泽连斯基看到积极迹象 普京暗示结束战争
斯里兰卡一公交车发生车祸 数十名朝圣者遇难
美国总统特朗普开启海湾之行，旨在沙特达成多项协议
沙特阿拉伯和美国多年来一直保持着牢固的关系，这种关系建立在石油供应与安全保障的互惠基础之上。
美国总统特朗普开启海湾之行，旨在沙特达成多项协议
特朗普开启海湾之行
特朗普将以沙特阿拉伯为第一站，开始其第二任期内的首次重要出访。预计贸易协定、国防合作和地区外交将成为此次访问的重点。
特朗普开启海湾之行
内塔尼亚胡：美哈会谈后美国应停止军事援助
据媒体最新报道，特朗普已经切断了与以色列总理内塔尼亚胡的直接联系，因为他认为内塔尼亚胡正在操纵他。
内塔尼亚胡：美哈会谈后美国应停止军事援助
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