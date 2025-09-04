一位联邦法官裁定，美国总统唐纳德·特朗普政府非法终止了授予哈佛大学的约22亿美元研究经费，称此举侵犯了该校的言论自由权。
美国波士顿地区法官艾莉森·伯罗斯（Allison Burroughs）周三的裁决标志着哈佛大学在与白宫的对峙中取得了一次重大胜利。白宫此前在更广泛的针对亲巴勒斯坦抗议活动的行动中，将矛头对准了这所常春藤盟校。
哈佛大学在政府取消数百项研究资助后提起诉讼，认为官员此举是对其拒绝让步于政府对雇佣和教学控制权要求的报复。
该大学表示，这种行为构成了对学术自由的违宪干涉。
伯罗斯法官是前总统巴拉克·奥巴马任命的，她表示，尽管政府打击反犹主义的目标是正当的，但其真正目的是向哈佛施压以服从政治要求。
她在裁决中指出：“法院的职责是保护学术自由，确保重要研究不会因随意且程序不当的资助终止而受到影响，即使这样做可能招致一个不惜一切代价推进其议程的政府的不满”。
法官禁止政府终止或冻结进一步的资助，禁止扣留现有资助的付款，也禁止拒绝授予新的资助。
这一裁决是在特朗普再次呼吁哈佛与政府和解并支付“不少于5亿美元”后作出的。
他此前曾指责该校“非常糟糕”，未能有效应对反犹主义问题。
向大学施压
特朗普对哈佛的施压是其更大范围内打击美国校园及学生亲巴勒斯坦抗议活动的行动的一部分。
他从哥伦比亚大学开始，取消了该校4亿美元的联邦资助，这引发了美国校园内一系列亲巴勒斯坦抗议活动。
最终，哥伦比亚大学屈服于压力，宣布了包括校园抗议政策在内的一系列政策变化。
该校在7月同意支付2.2亿美元以恢复被扣留的研究经费。
随后，他冻结了康奈尔大学和西北大学等其他学校的联邦资助，理由是这些学校允许亲巴勒斯坦抗议活动。
至于哈佛大学，该校在4月初拒绝了特朗普的要求，随后因暂停约23亿美元的资助而起诉政府。
政府还试图阻止国际学生入读哈佛，威胁其认证资格，并指控其违反联邦民权法。
哈佛大学迄今已培养出162位诺贝尔奖得主。
伯罗斯法官还单独禁止官员阻止该校接收外国学生，这些学生约占其招生人数的四分之一。