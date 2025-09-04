一位联邦法官裁定，美国总统唐纳德·特朗普政府非法终止了授予哈佛大学的约22亿美元研究经费，称此举侵犯了该校的言论自由权。

美国波士顿地区法官艾莉森·伯罗斯（Allison Burroughs）周三的裁决标志着哈佛大学在与白宫的对峙中取得了一次重大胜利。白宫此前在更广泛的针对亲巴勒斯坦抗议活动的行动中，将矛头对准了这所常春藤盟校。

哈佛大学在政府取消数百项研究资助后提起诉讼，认为官员此举是对其拒绝让步于政府对雇佣和教学控制权要求的报复。

该大学表示，这种行为构成了对学术自由的违宪干涉。

伯罗斯法官是前总统巴拉克·奥巴马任命的，她表示，尽管政府打击反犹主义的目标是正当的，但其真正目的是向哈佛施压以服从政治要求。

她在裁决中指出：“法院的职责是保护学术自由，确保重要研究不会因随意且程序不当的资助终止而受到影响，即使这样做可能招致一个不惜一切代价推进其议程的政府的不满”。

法官禁止政府终止或冻结进一步的资助，禁止扣留现有资助的付款，也禁止拒绝授予新的资助。

这一裁决是在特朗普再次呼吁哈佛与政府和解并支付“不少于5亿美元”后作出的。

他此前曾指责该校“非常糟糕”，未能有效应对反犹主义问题。

向大学施压