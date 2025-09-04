国际
埃及和苏丹称埃塞俄比亚在尼罗河上修大坝构成“威胁”
两个下游国家呼吁埃塞俄比亚改变政策，重建区域合作。
埃塞俄比亚认为，该大坝对其能源自给自足和经济增长至关重要。 / AP Archive
2025年9月4日

埃及和苏丹称埃塞俄比亚在尼罗河上修建的大坝对两国构成了“威胁”。

这一声明是在周三开罗举行的会谈后发表的。会谈由埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提、灌溉部长哈尼·苏韦拉姆与苏丹外交国务部长奥马尔·塞迪克率领的代表团共同参与。

声明指出：“双方讨论了有关埃塞俄比亚大坝的最新进展，并一致认为该大坝违反国际法，对下游国家造成严重后果，并持续威胁东尼罗河流域的稳定。”

据苏丹媒体报道，两国呼吁埃塞俄比亚改变政策，恢复区域合作。

这一声明发布的前一天，埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德表示，埃塞俄比亚希望与埃及和苏丹就大坝问题合作。他强调，随着大坝的完工，它能够全年为下游国家提供稳定的水流，防止洪水，并未对两国造成任何损害。

与此同时，埃及和苏丹与埃塞俄比亚之间关于大坝蓄水和运行问题的争议仍在持续。大坝的建设始于2011年，开罗和喀土穆坚持要求达成一项具有法律约束力的三方协议，以规范其蓄水和运行方式。

然而，埃塞俄比亚认为没有必要达成这样的协议，并重申其无意损害任何国家的利益。这一争议曾导致谈判在三年内中断，直到2023年才恢复，但在2024年再次陷入僵局。

推荐的

气候危机与政治不稳定

尼罗河全长6650公里，流经11个国家，包括布隆迪、卢旺达、刚果民主共和国、肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、厄立特里亚、南苏丹、苏丹和埃及。

埃及正面临严重的水资源短缺危机，其主要原因是气候危机。埃及超过90%的水资源依赖尼罗河。

苏丹的水资源危机相对较轻，但主要受到政治不稳定的影响。

作为尼罗河下游国家，埃及和苏丹的降雨量相对较少，与上游国家相比水资源更加稀缺。

埃塞俄比亚则认为，大坝对其实现能源自给和经济增长至关重要。

