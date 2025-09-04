北约秘书长马克·吕特周四表示，莫斯科无权决定西方军队是否可以部署到乌克兰，并强调必须尊重基辅的主权。
吕特在布拉格国际战略研究所防务峰会上表示：“为什么我们要关心俄罗斯对乌克兰驻军的看法？乌克兰是一个主权国家。这不是他们可以决定的事情。”
他补充道：“乌克兰是一个主权国家，如果乌克兰希望在其境内部署安全保障部队以支持和平协议，这是他们的权利。没有其他人可以对此做出决定。我认为我们真的需要停止让（俄罗斯总统）普京变得过于强大。”
‘威胁不会随着战争结束而消失’
吕特将俄罗斯在乌克兰的战争描述为当前安全威胁的“最明显例子”，他警告称，这一挑战不会随着冲突的结束而终止。
他说：“威胁不会随着这场战争的结束而消失。挑战也不仅限于俄罗斯。中国、伊朗和朝鲜分别以及通过合作对我们构成挑战。他们正在将国防工业合作提升到前所未有的水平，并为长期对抗做准备。因此，我们必须做好准备”。
吕特强调了欧亚-大西洋地区与印太地区安全之间日益紧密的联系，并指出与日本、澳大利亚、新西兰和韩国的合作正在加强。
他表示：“如果有一天中国决定攻击台湾，这不仅仅会局限于那次攻击。（中国国家主席）习近平为什么不会让他的‘小伙伴’普京在欧洲北大西洋地区也让我们分心呢？”
‘仅靠资金无法提供安全保障’
北约秘书长表示，仅靠资金无法确保安全，呼吁联盟内加强国防工业的努力。
他警告道：“仅靠资金无法提供安全保障。我们需要能力、真正的火力、重型装备以及新技术，这就是为什么我们联盟内的国防工业需要比以往更快地在欧洲和美国，甚至整个联盟范围内交付这些能力……我们目前的生产能力还不够。”
他提到，直到最近，尽管俄罗斯的经济规模小于美国德克萨斯州，但其弹药生产量超过了所有北约成员国的总和。
他强调，欧洲现在正在加速提高产量。
吕特赞扬了美国在联盟中的领导作用，特别是在唐纳德·特朗普总统的领导下，认为这推动了盟国提高国防开支的承诺。
他说：“如果没有特朗普，这一切都不会发生。意大利、加拿大、西班牙和比利时等盟国在6月海牙峰会上承诺实现5%的国防开支目标。”