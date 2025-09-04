北约秘书长马克·吕特周四表示，莫斯科无权决定西方军队是否可以部署到乌克兰，并强调必须尊重基辅的主权。

吕特在布拉格国际战略研究所防务峰会上表示：“为什么我们要关心俄罗斯对乌克兰驻军的看法？乌克兰是一个主权国家。这不是他们可以决定的事情。”

他补充道：“乌克兰是一个主权国家，如果乌克兰希望在其境内部署安全保障部队以支持和平协议，这是他们的权利。没有其他人可以对此做出决定。我认为我们真的需要停止让（俄罗斯总统）普京变得过于强大。”

‘威胁不会随着战争结束而消失’

吕特将俄罗斯在乌克兰的战争描述为当前安全威胁的“最明显例子”，他警告称，这一挑战不会随着冲突的结束而终止。

他说：“威胁不会随着这场战争的结束而消失。挑战也不仅限于俄罗斯。中国、伊朗和朝鲜分别以及通过合作对我们构成挑战。他们正在将国防工业合作提升到前所未有的水平，并为长期对抗做准备。因此，我们必须做好准备”。

吕特强调了欧亚-大西洋地区与印太地区安全之间日益紧密的联系，并指出与日本、澳大利亚、新西兰和韩国的合作正在加强。

他表示：“如果有一天中国决定攻击台湾，这不仅仅会局限于那次攻击。（中国国家主席）习近平为什么不会让他的‘小伙伴’普京在欧洲北大西洋地区也让我们分心呢？”