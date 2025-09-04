一名揭露以色列在加沙援助分发点暴行的美国退役军官在参议院听证会上被强行带离，此前他因打断会议指责议员们参与种族灭绝。

前美国特种部队成员安东尼·阿吉拉中校和前美国情报官员约瑟芬·吉尔博上尉在华盛顿特区的参议院外交关系委员会确认听证会上站起来，宣称他们有宪法责任反对以色列对加沙的战争。国会警察随后将两人带离会场。

阿吉拉曾是一个名为“加沙人道主义基金会”（GHF）的举报者，该组织是一个由美国支持的有争议承包商，在以色列军方监督下运营援助分发点。自那以后，他成为巴勒斯坦权利的著名倡导者。

阿吉拉在媒体上讲述了他亲眼目睹的虐待行为，包括一名饥饿的男孩阿米尔被杀的故事。他说：“在加沙服役后，我成为了一名捍卫巴勒斯坦权利的活动家。我发声是为了让世界知道发生了什么。”

“设计好的死亡陷阱”

阿吉拉曾与GHF的分包商UG Solutions合作，直到2024年5月，他公开将加沙的援助分发点描述为“设计好的死亡陷阱”。他指控以色列军队指示承包商用食物吸引绝望的平民到集合点，然后在人群离开时使用实弹、催泪瓦斯和迫击炮攻击。

5月28日，他目睹了一名名叫阿米尔的男孩——赤脚、瘦弱，手里拿着一小袋大米、小扁豆和面粉——用英语对他说“谢谢”，然后走向他的家人。几分钟后，阿吉拉说，以色列军队向人群开火。

阿吉拉回忆道，“阿米尔把手放在我的脸上，亲吻我，说‘谢谢你’。然后他和其他人一起被射击。那天阿米尔被杀了。”

他告诉美国评论员塔克·卡尔森：“这个小男孩不是战斗人员。他赤脚、饥饿，然后他被枪杀了。”