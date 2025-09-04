塔利班政府发言人表示，阿富汗东部继续开展搜救行动，此前周日晚间发生的强烈地震已造成至少2205人死亡，数千人受伤。

塔利班发言人哈姆杜拉·菲特拉特提供了最新的伤亡数据，并表示搜救工作仍在继续。他说：“已经为受灾群众搭建了帐篷，急救和紧急物资的运送正在进行中。”

库纳尔省地方安全部队发言人拉希姆拉·哈姆扎拉周四对官方表示，死亡和受伤人数总和已超过5000人。

他警告道：“由于许多人仍被困在废墟下，随着搜救幸存者的行动继续，死亡人数可能进一步上升。”

呼吁国际援助