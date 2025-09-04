2025年9月4日
塔利班政府发言人表示，阿富汗东部继续开展搜救行动，此前周日晚间发生的强烈地震已造成至少2205人死亡，数千人受伤。
塔利班发言人哈姆杜拉·菲特拉特提供了最新的伤亡数据，并表示搜救工作仍在继续。他说：“已经为受灾群众搭建了帐篷，急救和紧急物资的运送正在进行中。”
库纳尔省地方安全部队发言人拉希姆拉·哈姆扎拉周四对官方表示，死亡和受伤人数总和已超过5000人。
他警告道：“由于许多人仍被困在废墟下，随着搜救幸存者的行动继续，死亡人数可能进一步上升。”
呼吁国际援助
喀布尔当局表示，他们正在等待来自楠格哈尔、拉格曼和潘杰希尔等受灾省份的伤亡数据，目前楠格哈尔已确认至少12人死亡。
人道主义机构表示，灾害的破坏规模令人震惊，并呼吁国际社会紧急援助，以防止危机进一步加深。
土耳其已运送了25吨援助物资，包括庇护材料、卫生用品和食品，而巴基斯坦、伊朗、中国、印度以及一些西方国家也承诺提供援助。
美国地质调查局报告称，地震发生在当地时间晚上11点47分（格林尼治标准时间19点17分），震中位于贾拉拉巴德东北约27公里（16.7英里），震源深度仅为8公里（5英里）。地震发生时，大多数居民正在睡觉。
这是自2021年塔利班重新掌权以来，阿富汗经历的第三次重大地震，加剧了该国的人道主义挑战。