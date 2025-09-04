本周，阿富汗地震中被夷为平地的房屋废墟中，救援人员正在努力挖掘遇难者遗体。随着时间的流逝，幸存者面临着黯淡的未来，而全球援助机构警告称，用于提供食品、住所和药品的资金正在减少。
据塔利班政府表示，搜救行动在地震重灾区东部山区持续到周三深夜，更多遗体被挖出。目前死亡人数已超过1,457人，但确切数字尚未统计完成。
“我们所有的一切都被毁了，”来自受灾最严重的库纳尔省的幸存者阿莱姆·简说道，“我们的房子倒塌了，所有的财物都丢失了。现在唯一剩下的就是我们身上的这些衣服。”
周日，阿富汗近年来最致命的地震之一发生，震级为6级，震源深度仅10公里，给库纳尔省和楠格哈尔省带来了广泛的破坏和损失。周二，另一场5.5级地震引发恐慌，并中断了救援工作，山体滑坡导致道路被切断，偏远地区的村庄交通受阻。
据当局称，约3,400人受伤，超过6,700座房屋被毁。联合国警告称，仍有人员被困在废墟下，随着时间的推移，死亡人数可能会进一步上升。
国际红十字会与红新月会联合会（IFRC）表示，人道主义需求“庞大且迅速增长”。“初步数据显示，多达84,000人直接或间接受到影响，成千上万人流离失所。”
在库纳尔省的一些村庄，整个家庭被摧毁。幸存者绝望地寻找家人，在废墟中翻找，用编织担架抬运遗体，并用镐挖掘坟墓，等待援助的到来。
路透社电视画面显示，卡车载着面粉袋和带着铁锹的男子，前往高坡上的偏远村庄。当直升机无法降落时，当局还空投了几十名突击队员到现场。
在这个拥有4200万人口，饱受战争、贫困和援助减少困扰的南亚国家，救援和救济资源十分紧张，而恶劣的天气更是增加了挑战。
世界卫生组织指出，目前存在300万美元的资金缺口，强调在需求不断增加的情况下，保持药品、创伤急救包和基本物资的供应至关重要。
联合国世界粮食计划署驻阿富汗负责人约翰·艾利夫周三表示，现有资金和库存仅能支持幸存者四周时间。情况十分紧迫。
挪威难民委员会负责人雅科波·卡里迪呼吁捐助者采取长期行动，不仅提供救命的紧急援助，还要确保阿富汗人民有机会摆脱持续的危机。
“这次地震应该成为一个严峻的提醒：阿富汗不能被孤立地面对一场又一场的危机，”他补充道。