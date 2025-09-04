本周，阿富汗地震中被夷为平地的房屋废墟中，救援人员正在努力挖掘遇难者遗体。随着时间的流逝，幸存者面临着黯淡的未来，而全球援助机构警告称，用于提供食品、住所和药品的资金正在减少。

据塔利班政府表示，搜救行动在地震重灾区东部山区持续到周三深夜，更多遗体被挖出。目前死亡人数已超过1,457人，但确切数字尚未统计完成。

“我们所有的一切都被毁了，”来自受灾最严重的库纳尔省的幸存者阿莱姆·简说道，“我们的房子倒塌了，所有的财物都丢失了。现在唯一剩下的就是我们身上的这些衣服。”

周日，阿富汗近年来最致命的地震之一发生，震级为6级，震源深度仅10公里，给库纳尔省和楠格哈尔省带来了广泛的破坏和损失。周二，另一场5.5级地震引发恐慌，并中断了救援工作，山体滑坡导致道路被切断，偏远地区的村庄交通受阻。

据当局称，约3,400人受伤，超过6,700座房屋被毁。联合国警告称，仍有人员被困在废墟下，随着时间的推移，死亡人数可能会进一步上升。

国际红十字会与红新月会联合会（IFRC）表示，人道主义需求“庞大且迅速增长”。“初步数据显示，多达84,000人直接或间接受到影响，成千上万人流离失所。”

在库纳尔省的一些村庄，整个家庭被摧毁。幸存者绝望地寻找家人，在废墟中翻找，用编织担架抬运遗体，并用镐挖掘坟墓，等待援助的到来。