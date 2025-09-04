美国国土安全部（DHS）发表声明表示，今年秋季将终止委内瑞拉人的临时保护身份（TPS）。

国土安全部长克里斯蒂·诺姆（Kristi Noem）周三表示，这一计划最初于2021年由拜登政府指定，9月10日正式到期。终止决定将在《联邦公报》发布60天后生效。

委内瑞拉人的临时保护身份政策允许来自面临武装冲突、自然灾害或其他特殊情况国家的人在美国生活和工作，而无需担心被驱逐。据国会研究服务处（Congressional Research Service）统计，超过25万名委内瑞拉人受益于这一政策。

这一决定出台之际，特朗普政府正在加大力度遏制非法移民。美国公民及移民服务局（USCIS）发言人马修·特拉格瑟（Matthew Tragesser）表示，继续实施委内瑞拉人的临时保护身份政策将“削弱特朗普政府保护南部边境的努力”，并提到国家安全和外交政策的考量。