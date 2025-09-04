2025年9月4日
美国国土安全部（DHS）发表声明表示，今年秋季将终止委内瑞拉人的临时保护身份（TPS）。
国土安全部长克里斯蒂·诺姆（Kristi Noem）周三表示，这一计划最初于2021年由拜登政府指定，9月10日正式到期。终止决定将在《联邦公报》发布60天后生效。
委内瑞拉人的临时保护身份政策允许来自面临武装冲突、自然灾害或其他特殊情况国家的人在美国生活和工作，而无需担心被驱逐。据国会研究服务处（Congressional Research Service）统计，超过25万名委内瑞拉人受益于这一政策。
这一决定出台之际，特朗普政府正在加大力度遏制非法移民。美国公民及移民服务局（USCIS）发言人马修·特拉格瑟（Matthew Tragesser）表示，继续实施委内瑞拉人的临时保护身份政策将“削弱特朗普政府保护南部边境的努力”，并提到国家安全和外交政策的考量。
家庭分离的影响
国土安全部表示，离开美国的委内瑞拉人将有资格通过一款移动应用程序注册离境，并可获得免费航班、1000美元补贴以及未来可能的合法移民机会。
终止委内瑞拉人的临时保护身份政策标志着拜登政府政策的重大转变。此前，拜登政府曾在委内瑞拉国内政治和经济局势恶化的情况下扩大了对委内瑞拉人的保护。近年来，数百万委内瑞拉人逃离家园，其中许多人定居在美国。
移民倡导者警告称，终止委内瑞拉人的临时保护身份政策将颠覆那些在该计划下建立稳定生活的家庭的生活。政府则为这一决定辩护，称这是维护边境执法政策的必要措施，而边境执法政策仍是特朗普政治平台的核心内容。