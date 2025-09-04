国际
3分钟阅读
当局称尼日利亚船只事故造成至少60人死亡
尼日尔州一艘载有 100 多人的船撞上水下的树干后倾覆。
当局称尼日利亚船只事故造成至少60人死亡
尼日利亚阿帕金沿海社区遭受海浪侵袭，渔民们试图将一艘船移离海岸线。 / Reuters
2025年9月4日

尼日利亚中北部尼日尔州发生一起船只倾覆事故，当地官员表示，已有至少60人遇难。这艘船载有100余名乘客。

据悉，船只于周二早晨从马拉莱区的通干苏莱出发，前往杜加镇参加吊唁活动。在经过博尔古地方政府区域的高萨瓦社区附近时，船只撞上了一棵水下树桩，导致倾覆。

博尔古地方政府主席阿卜杜拉希·巴巴·阿拉在周三接受路透社采访时表示：“船难的死亡人数已上升至60人。”

他补充道：“目前已有10人情况严重，仍有多人下落不明。”

事故发生在当地时间上午11点（格林尼治标准时间10点）左右。沙古米地区负责人萨阿杜·伊努瓦·穆罕默德表示，他在事故发生后不久赶到了现场。

“船上载有100多人。我们从河中打捞出了31具遗体，并将船只打捞上岸。”他还补充说，遇难者中大多数是妇女和儿童。

依伊斯兰教仪式，周二已有4名遇难者被安葬。

推荐的

尼日尔州紧急事务管理局（NSEMA）表示，当地潜水员和紧急救援人员仍在继续搜救工作。

该机构确认已有29人死亡，50人获救，仍有2人失踪，但随着更多遗体被找到，死亡人数还在上升。

该机构表示，船只因超载并撞上树桩而倾覆。

在尼日利亚，船只事故频繁发生，尤其是在雨季。这主要是由于安全监管松懈、超载以及船只维护不善所致。

近年来，类似事故已导致数百人在内陆水道丧生。

有关部门表示，将对安全规则的执行情况进行调查，并查明船只运营者是否忽视了有关水位的警告。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us