尼日利亚中北部尼日尔州发生一起船只倾覆事故，当地官员表示，已有至少60人遇难。这艘船载有100余名乘客。

据悉，船只于周二早晨从马拉莱区的通干苏莱出发，前往杜加镇参加吊唁活动。在经过博尔古地方政府区域的高萨瓦社区附近时，船只撞上了一棵水下树桩，导致倾覆。

博尔古地方政府主席阿卜杜拉希·巴巴·阿拉在周三接受路透社采访时表示：“船难的死亡人数已上升至60人。”

他补充道：“目前已有10人情况严重，仍有多人下落不明。”

事故发生在当地时间上午11点（格林尼治标准时间10点）左右。沙古米地区负责人萨阿杜·伊努瓦·穆罕默德表示，他在事故发生后不久赶到了现场。

“船上载有100多人。我们从河中打捞出了31具遗体，并将船只打捞上岸。”他还补充说，遇难者中大多数是妇女和儿童。

依伊斯兰教仪式，周二已有4名遇难者被安葬。