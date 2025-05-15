据人权组织称，以色列轰炸加沙所使用的 F-35 战机的关键部件，如加油探头、激光瞄准系统、轮胎和后机身等都是英国制造的。

据人权组织称，以色列轰炸加沙所使用的 F-35 战机的关键部件，如加油探头、激光瞄准系统、轮胎和后机身等都是英国制造的。