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人权组织起诉英国允许以色列在加沙实施种族灭绝
人权组织起诉英国允许以色列在加沙实施种族灭绝
据人权组织称，以色列轰炸加沙所使用的 F-35 战机的关键部件，如加油探头、激光瞄准系统、轮胎和后机身等都是英国制造的。
据人权组织称，以色列轰炸加沙所使用的 F-35 战机的关键部件，如加油探头、激光瞄准系统、轮胎和后机身等都是英国制造的。
以色列空袭造成加沙一所收容流离失所家庭的学校致13人死亡
以色列空袭造成加沙一所收容流离失所家庭的学校致13人死亡
据当地卫生当局, 周二在加沙中部一所收容流离失所者的学校遭到两次以色列空袭, 造成至少29人死亡, 其中包括妇女和儿童。
据当地卫生当局, 周二在加沙中部一所收容流离失所者的学校遭到两次以色列空袭, 造成至少29人死亡, 其中包括妇女和儿童。
哈马斯称数名以色列士兵在加沙南部地雷爆炸死伤
哈马斯称数名以色列士兵在加沙南部地雷爆炸死伤
据军方数据显示, 自特拉维夫对加沙发动战争以来, 至少有853名以色列士兵丧生。
据军方数据显示, 自特拉维夫对加沙发动战争以来, 至少有853名以色列士兵丧生。
以色列内阁批准扩大对加沙的袭击
以色列内阁批准扩大对加沙的袭击
在以色列安全内阁批准逐步扩大对加沙的攻势之际，近东救济工程处警告，由于以色列持续的封锁，加沙地区的医疗服务面临严重的资源短缺。
在以色列安全内阁批准逐步扩大对加沙的攻势之际，近东救济工程处警告，由于以色列持续的封锁，加沙地区的医疗服务面临严重的资源短缺。
联合国秘书长谴责以色列加沙封锁,警告援助"不可协商"
联合国秘书长谴责以色列加沙封锁,警告援助"不可协商"
古特雷斯告诉联合国安理会:"以色列必须保护平民, 必须同意救援计划并予以协助。" 联合国人权高专沃尔克·图尔克表示, "(以色列对平民住宅和帐篷的攻击) 造成了大量人员伤亡"。
古特雷斯告诉联合国安理会:"以色列必须保护平民, 必须同意救援计划并予以协助。" 联合国人权高专沃尔克·图尔克表示, "(以色列对平民住宅和帐篷的攻击) 造成了大量人员伤亡"。
联合国：加沙粮食库存耗尽，饥荒加剧
联合国：加沙粮食库存耗尽，饥荒加剧
联合国救济工程处主任表示：“以色列政府继续阻挡食品和其他基本必需品的进入。这是一种人为和政治动机导致的饥饿危机”。
联合国救济工程处主任表示：“以色列政府继续阻挡食品和其他基本必需品的进入。这是一种人为和政治动机导致的饥饿危机”。
加沙90%的房屋被毁或受损
国际移民组织表示，被围困的加沙90%的房屋被毁或受损，已准备好为流离失所的巴勒斯坦人提供庇护援助，并要求以色列开放入境点。
国际移民组织表示，被围困的加沙90%的房屋被毁或受损，已准备好为流离失所的巴勒斯坦人提供庇护援助，并要求以色列开放入境点。
教皇方济各, 一位公开支持巴勒斯坦人的倡导者
教皇方济各, 一位公开支持巴勒斯坦人的倡导者
普京感谢哈马斯在加沙释放俄罗斯公民的 "人道主义行为
普京感谢哈马斯在加沙释放俄罗斯公民的 "人道主义行为
以色列将被围困加沙地带30%的地区变成缓冲区
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以色列强烈谴责法国承认巴勒斯坦的计划
以色列强烈谴责法国承认巴勒斯坦的计划
加沙90%的房屋被毁或受损
加沙90%的房屋被毁或受损
国际移民组织表示，被围困的加沙90%的房屋被毁或受损，已准备好为流离失所的巴勒斯坦人提供庇护援助，并要求以色列开放入境点。
国际移民组织表示，被围困的加沙90%的房屋被毁或受损，已准备好为流离失所的巴勒斯坦人提供庇护援助，并要求以色列开放入境点。
教皇方济各, 一位公开支持巴勒斯坦人的倡导者
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普京感谢哈马斯在加沙释放俄罗斯公民的 "人道主义行为
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以色列将被围困加沙地带30%的地区变成缓冲区
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以色列强烈谴责法国承认巴勒斯坦的计划
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人权组织起诉英国允许以色列在加沙实施种族灭绝
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据人权组织称，以色列轰炸加沙所使用的 F-35 战机的关键部件，如加油探头、激光瞄准系统、轮胎和后机身等都是英国制造的。
据人权组织称，以色列轰炸加沙所使用的 F-35 战机的关键部件，如加油探头、激光瞄准系统、轮胎和后机身等都是英国制造的。
以色列空袭造成加沙一所收容流离失所家庭的学校致13人死亡
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据当地卫生当局, 周二在加沙中部一所收容流离失所者的学校遭到两次以色列空袭, 造成至少29人死亡, 其中包括妇女和儿童。
据当地卫生当局, 周二在加沙中部一所收容流离失所者的学校遭到两次以色列空袭, 造成至少29人死亡, 其中包括妇女和儿童。
哈马斯称数名以色列士兵在加沙南部地雷爆炸死伤
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据军方数据显示, 自特拉维夫对加沙发动战争以来, 至少有853名以色列士兵丧生。
据军方数据显示, 自特拉维夫对加沙发动战争以来, 至少有853名以色列士兵丧生。
Opinion
加沙90%的房屋被毁或受损
国际移民组织表示，被围困的加沙90%的房屋被毁或受损，已准备好为流离失所的巴勒斯坦人提供庇护援助，并要求以色列开放入境点。
国际移民组织表示，被围困的加沙90%的房屋被毁或受损，已准备好为流离失所的巴勒斯坦人提供庇护援助，并要求以色列开放入境点。
教皇方济各, 一位公开支持巴勒斯坦人的倡导者
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普京感谢哈马斯在加沙释放俄罗斯公民的 "人道主义行为
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以色列将被围困加沙地带30%的地区变成缓冲区
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以色列强烈谴责法国承认巴勒斯坦的计划
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加沙90%的房屋被毁或受损
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国际移民组织表示，被围困的加沙90%的房屋被毁或受损，已准备好为流离失所的巴勒斯坦人提供庇护援助，并要求以色列开放入境点。
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教皇方济各, 一位公开支持巴勒斯坦人的倡导者
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普京感谢哈马斯在加沙释放俄罗斯公民的 "人道主义行为
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以色列将被围困加沙地带30%的地区变成缓冲区
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以色列强烈谴责法国承认巴勒斯坦的计划
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以色列内阁批准扩大对加沙的袭击
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在以色列安全内阁批准逐步扩大对加沙的攻势之际，近东救济工程处警告，由于以色列持续的封锁，加沙地区的医疗服务面临严重的资源短缺。
在以色列安全内阁批准逐步扩大对加沙的攻势之际，近东救济工程处警告，由于以色列持续的封锁，加沙地区的医疗服务面临严重的资源短缺。
联合国秘书长谴责以色列加沙封锁,警告援助"不可协商"
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古特雷斯告诉联合国安理会:"以色列必须保护平民, 必须同意救援计划并予以协助。" 联合国人权高专沃尔克·图尔克表示, "(以色列对平民住宅和帐篷的攻击) 造成了大量人员伤亡"。
古特雷斯告诉联合国安理会:"以色列必须保护平民, 必须同意救援计划并予以协助。" 联合国人权高专沃尔克·图尔克表示, "(以色列对平民住宅和帐篷的攻击) 造成了大量人员伤亡"。
联合国：加沙粮食库存耗尽，饥荒加剧
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联合国救济工程处主任表示：“以色列政府继续阻挡食品和其他基本必需品的进入。这是一种人为和政治动机导致的饥饿危机”。
联合国救济工程处主任表示：“以色列政府继续阻挡食品和其他基本必需品的进入。这是一种人为和政治动机导致的饥饿危机”。
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