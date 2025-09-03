法国总统埃马纽埃尔·马克龙批评美国在联合国关于以色列和巴勒斯坦冲突的高级别会议前拒绝向巴勒斯坦官员发放签证的决定，称这一举动“不可接受”。

马克龙周二在美国社交媒体平台X上表示：“美国拒绝向巴勒斯坦官员发放签证的决定是不可接受的。我们呼吁撤销这一措施，并根据《东道国协议》确保巴勒斯坦的代表权。”

马克龙表示，他已与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼进行了交谈，双方将共同主持9月22日在纽约举行的“两国方案”会议。

他补充道：“我们的目标很明确：争取尽可能广泛的国际支持，推动‘两国方案’-这是满足以色列人和巴勒斯坦人合法诉求的唯一途径。”

法国总统强调，要实现和平，需要达成永久停火、释放所有人质、大规模向加沙提供人道主义援助，并在该地区部署稳定使团。

他指出，必须确保解除巴勒斯坦抵抗组织哈马斯的武装，并将其排除在加沙的治理之外，同时改革和加强巴勒斯坦政权。