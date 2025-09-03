加沙战争
马克龙谴责美国对巴勒斯坦人实施签证禁令
在为争取支持两国解决方案而与沙特阿拉伯共同主持召开的联合国高级别会议前夕，法国总统马克龙呼吁美国在会议上扭转决定。
法国总统马克龙宣布，法国将于9月联合国大会期间正式承认巴勒斯坦国。 / Reuters
2025年9月3日

法国总统埃马纽埃尔·马克龙批评美国在联合国关于以色列和巴勒斯坦冲突的高级别会议前拒绝向巴勒斯坦官员发放签证的决定，称这一举动“不可接受”。

马克龙周二在美国社交媒体平台X上表示：“美国拒绝向巴勒斯坦官员发放签证的决定是不可接受的。我们呼吁撤销这一措施，并根据《东道国协议》确保巴勒斯坦的代表权。”

马克龙表示，他已与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼进行了交谈，双方将共同主持9月22日在纽约举行的“两国方案”会议。

他补充道：“我们的目标很明确：争取尽可能广泛的国际支持，推动‘两国方案’-这是满足以色列人和巴勒斯坦人合法诉求的唯一途径。”

法国总统强调，要实现和平，需要达成永久停火、释放所有人质、大规模向加沙提供人道主义援助，并在该地区部署稳定使团。

他指出，必须确保解除巴勒斯坦抵抗组织哈马斯的武装，并将其排除在加沙的治理之外，同时改革和加强巴勒斯坦政权。

法国总统马克龙表示：“任何进攻、吞并企图或强迫人口迁移都不会破坏我们与王储共同创造的势头——这一势头已经得到了许多伙伴的支持。”

据马克龙介绍，此次会议旨在成为该地区和平与安全的“决定性转折点”。

上周美国撤销了包括巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯在内的高级巴勒斯坦官员的签证，有效地阻止了他们前往纽约参加联合国会议，而此时一些欧洲国家正准备承认巴勒斯坦国。

自2023年10月以来，以色列已在加沙杀害超过6万3500名巴勒斯坦人。这场种族灭绝行动使地区陷入饥荒和毁灭之中。

去年11月国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了因在加沙犯下战争罪和反人类罪的逮捕令。

此外，以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝案审判。

