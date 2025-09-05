他说：“毫无疑问，至少自2024年1月26日国际法院的命令以来，法国完全知晓存在严重种族灭绝风险。”

他指出，国际法院的裁决确认了以色列对加沙巴勒斯坦人口存在种族灭绝风险，法国不能忽视来自民间社会组织和国际专家的一致报告，这些报告得出结论认为该地区正在发生种族灭绝。

菲奥里尼说：“显然法国并未采取‘一切合理可用的手段’来防止种族灭绝。”他指出，法国在与以色列的外交、军事、经济或贸易关系上没有做出任何改变。

菲奥里尼表示，巴黎也未建立任何机制来识别和消除可能导致加沙种族灭绝的因素。

他解释道，尊重国际法律师协会要求法院命令法国政府采取具体措施，履行其防止以色列在加沙实施种族灭绝的义务。

他补充说，该协会要求法国每天因未履行这一义务而被罚款约1万1600美元。

菲奥里尼表示：“这些措施，无论是在外交、军事、经济、贸易、金融、技术、科学还是学术领域，都必须确保法国的公共和私人行为体不为这一罪行提供任何援助或支持。”