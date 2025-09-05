加沙战争
法国因未能防止加沙种族灭绝而被起诉
尊重国际法律师协会(JURDI)向巴黎行政法院提起诉讼,指控法国政府未能阻止以色列在加沙的种族灭绝行为。
2025年9月4日，加沙地带努塞拉特难民营，孩子们拿着空罐子排队等候慈善机构派发的食物。 / AA
2025年9月5日

尊重国际法协会（JURDI）秘书长本杰明·菲奥里尼宣布，协会已向巴黎行政法院提起诉讼，指控法国政府未能阻止以色列在加沙的种族灭绝行为。

随着以色列对加沙袭击的持续进行，法国因据称继续向以色列提供武器零部件、接待以色列总统艾萨克·赫尔佐格以及允许以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的飞机飞越法国领空而受到批评。

在巴黎及其他法国城市几乎每周举行的示威活动中，支持巴勒斯坦的抗议者高喊“以色列是凶手，马克龙是帮凶”等口号，呼吁对以色列实施制裁。

周二尊重国际法律师协会向巴黎行政法院提交了一份投诉，指控法国未能履行其防止加沙种族灭绝的义务。

菲奥里尼在接受安纳托利亚通讯社采访时表示：“我们已将此事提交巴黎行政法院，要求法院谴责法国未能履行其防止加沙种族灭绝的义务。”

菲奥里尼强调，防止种族灭绝的义务载于1948年12月9日通过的《防止及惩治灭绝种族罪公约》中，法国作为签署国，必须依法履行这一义务。

‘法国完全知晓存在严重种族灭绝风险’

菲奥里尼回顾称，国际法院（ICJ）在2024年4月30日的裁决中强调，防止种族灭绝的义务要求《公约》缔约国在知晓或应当知晓存在严重种族灭绝风险时，采取一切合理手段加以避免。

他说：“毫无疑问，至少自2024年1月26日国际法院的命令以来，法国完全知晓存在严重种族灭绝风险。”

他指出，国际法院的裁决确认了以色列对加沙巴勒斯坦人口存在种族灭绝风险，法国不能忽视来自民间社会组织和国际专家的一致报告，这些报告得出结论认为该地区正在发生种族灭绝。

菲奥里尼说：“显然法国并未采取‘一切合理可用的手段’来防止种族灭绝。”他指出，法国在与以色列的外交、军事、经济或贸易关系上没有做出任何改变。

菲奥里尼表示，巴黎也未建立任何机制来识别和消除可能导致加沙种族灭绝的因素。

他解释道，尊重国际法律师协会要求法院命令法国政府采取具体措施，履行其防止以色列在加沙实施种族灭绝的义务。

他补充说，该协会要求法国每天因未履行这一义务而被罚款约1万1600美元。

菲奥里尼表示：“这些措施，无论是在外交、军事、经济、贸易、金融、技术、科学还是学术领域，都必须确保法国的公共和私人行为体不为这一罪行提供任何援助或支持。”

