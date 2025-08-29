加沙战争
3分钟阅读
匈牙利裔加拿大创伤专家支持加沙
匈牙利裔加拿大创伤专家加博尔·马特向即将开展的加沙救援行动表示支持。
匈牙利裔加拿大创伤专家支持加沙
一位儿童发展和创伤方面的专家朋友将加沙的灾难形容为全球痛苦的根源。 / Getty Images
2025年8月29日

匈牙利裔加拿大医生、同时也是大屠杀幸存者的加博尔·马特（Gabor Mate）公开表示支持“加沙自由船队”，该船队计划于本周日从巴塞罗那启航，试图再次为加沙运送援助物资。

马特在周四发布的一段社交媒体视频中说道：“我在这里尽我所能支持这支船队，我真希望我能和你们一起。”

马特回忆起以色列曾多次在海上拦截此前的援助船队。

他说：“以色列曾在公海上实施海盗行为，扣押这些满载援助物资的船只，逮捕参与者。而这一次，将有更多船只从不同国家出发。”

即将启航的船队由四个倡议联合组成：马格里布坚韧船队（Maghreb Sumud Flotilla）、全球加沙运动（Global Movement to Gaza）、自由船队联盟（Freedom Flotilla Coalition）以及坚韧努桑塔拉（Sumud Nusantara）。

‘我的心与你们同在’

推荐的

第一支船队将于周日从西班牙港口出发，第二支船队则计划于9月4日从突尼斯启航。

作为儿童发展与创伤领域的专家，马特形容加沙的灾难是全球痛苦的根源之一。

他说：“我们在加沙目睹的一切，正在真实地创伤并打碎全世界数以百万计人们的心。这支船队是一种支持的象征，是一种开放胸怀、展现人类团结的姿态。它并不是针对任何人，而是为了支持那些我们目睹其苦难的人们，面对这些苦难，我们中的许多人感到无助。”

他以鼓励的话语结束了对即将启航者的致辞。

马特表示：“我的心与你们同在，我的思想也与你们同在，我们会关注你们的行动。”

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us