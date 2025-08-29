匈牙利裔加拿大医生、同时也是大屠杀幸存者的加博尔·马特（Gabor Mate）公开表示支持“加沙自由船队”，该船队计划于本周日从巴塞罗那启航，试图再次为加沙运送援助物资。

马特在周四发布的一段社交媒体视频中说道：“我在这里尽我所能支持这支船队，我真希望我能和你们一起。”

马特回忆起以色列曾多次在海上拦截此前的援助船队。

他说：“以色列曾在公海上实施海盗行为，扣押这些满载援助物资的船只，逮捕参与者。而这一次，将有更多船只从不同国家出发。”

即将启航的船队由四个倡议联合组成：马格里布坚韧船队（Maghreb Sumud Flotilla）、全球加沙运动（Global Movement to Gaza）、自由船队联盟（Freedom Flotilla Coalition）以及坚韧努桑塔拉（Sumud Nusantara）。

‘我的心与你们同在’