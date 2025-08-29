2025年8月29日
匈牙利裔加拿大医生、同时也是大屠杀幸存者的加博尔·马特（Gabor Mate）公开表示支持“加沙自由船队”，该船队计划于本周日从巴塞罗那启航，试图再次为加沙运送援助物资。
马特在周四发布的一段社交媒体视频中说道：“我在这里尽我所能支持这支船队，我真希望我能和你们一起。”
马特回忆起以色列曾多次在海上拦截此前的援助船队。
他说：“以色列曾在公海上实施海盗行为，扣押这些满载援助物资的船只，逮捕参与者。而这一次，将有更多船只从不同国家出发。”
即将启航的船队由四个倡议联合组成：马格里布坚韧船队（Maghreb Sumud Flotilla）、全球加沙运动（Global Movement to Gaza）、自由船队联盟（Freedom Flotilla Coalition）以及坚韧努桑塔拉（Sumud Nusantara）。
‘我的心与你们同在’
第一支船队将于周日从西班牙港口出发，第二支船队则计划于9月4日从突尼斯启航。
作为儿童发展与创伤领域的专家，马特形容加沙的灾难是全球痛苦的根源之一。
他说：“我们在加沙目睹的一切，正在真实地创伤并打碎全世界数以百万计人们的心。这支船队是一种支持的象征，是一种开放胸怀、展现人类团结的姿态。它并不是针对任何人，而是为了支持那些我们目睹其苦难的人们，面对这些苦难，我们中的许多人感到无助。”
他以鼓励的话语结束了对即将启航者的致辞。
马特表示：“我的心与你们同在，我的思想也与你们同在，我们会关注你们的行动。”