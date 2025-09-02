加沙战争
比利时将在联大宣布承认巴勒斯坦国
比利时外交大臣马克西姆·普雷沃表示,这一举措旨在施加压力,促使以色列在加沙战争和饥荒期间尊重国际法。
外长马克西姆·普雷沃表示，此举旨在向以色列施压，促使其在加沙战争和饥荒期间遵守国际法（资料图片） / AP
2025年9月2日

比利时外交大臣宣布，比利时将在9月联合国大会期间正式承认巴勒斯坦国。

外交部长马克西姆·普雷沃周一在社交平台X上写道：“比利时将在联合国大会上承认巴勒斯坦！同时对以色列政府实施严厉制裁。”

据报道，联合国大会将于9月9日至23日在纽约召开。

法国在7月宣布将在会议期间承认巴勒斯坦国，法国总统埃马纽埃尔·马克龙称此举是迈向“两国方案”的一步。

此后包括英国、加拿大和澳大利亚在内的多个西方国家呼吁其他国家效仿。

普雷沃表示，比利时的决定是基于加沙地区正在发生的人道主义悲剧。根据联合国报告，近两年的以色列暴力行动几乎使加沙地区的所有居民流离失所，并造成饥荒。

普雷沃特说：“面对以色列违反国际法的暴行以及其国际义务，包括防止任何种族灭绝风险的责任，比利时必须采取强有力的决定，以增加对以色列政府和哈马斯的压力，”

他强调，这一承认并非针对普通以色列民众。

他补充道：“这并不是为了惩罚以色列人民，而是为了确保其政府尊重国际法和人道主义法，并采取行动试图改变地面上的局势。”

这一声明意味着比利时将加入法国以及十多个支持《纽约宣言》的国家，作为推动“两国方案”的一部分，该宣言为正式承认以色列和巴勒斯坦铺平了道路。

此举反映了国际社会对加沙种族灭绝问题日益增长的不满。

自2023年10月以来，以色列在加沙的行动已导致超过6万3000名巴勒斯坦人死亡，数百万人流离失所，而国际法院正在审理针对以色列的种族灭绝案件。

