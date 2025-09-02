普雷沃特说：“面对以色列违反国际法的暴行以及其国际义务，包括防止任何种族灭绝风险的责任，比利时必须采取强有力的决定，以增加对以色列政府和哈马斯的压力，”

他强调，这一承认并非针对普通以色列民众。

他补充道：“这并不是为了惩罚以色列人民，而是为了确保其政府尊重国际法和人道主义法，并采取行动试图改变地面上的局势。”

这一声明意味着比利时将加入法国以及十多个支持《纽约宣言》的国家，作为推动“两国方案”的一部分，该宣言为正式承认以色列和巴勒斯坦铺平了道路。

此举反映了国际社会对加沙种族灭绝问题日益增长的不满。

自2023年10月以来，以色列在加沙的行动已导致超过6万3000名巴勒斯坦人死亡，数百万人流离失所，而国际法院正在审理针对以色列的种族灭绝案件。