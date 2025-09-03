面对全球对其在加沙行动的日益批评，以色列谴责这些承认举措，称其是在奖励哈马斯。

两国方案设想在加沙和被占领的约旦河西岸建立一个巴勒斯坦国，并通过以色列境内的通道连接，同时与以色列并存。

然而，随着定居点建设的加速以及边界、难民和耶路撒冷问题的争议，这一方案的可行性已大大降低。

佐姆洛特表示，鉴于英国1917年《贝尔福宣言》支持在巴勒斯坦建立“犹太民族家园”，英国的行动将具有特别重要的意义。

他认为，如果国际社会继续推动，两国方案的实现仍然为时不晚。

他强调以色列应拆除定居点，并评估说：“一旦我们施加足够的压力——有意义的压力——我可以保证，这是完全可能的。”

2024年，国际法院裁定以色列的占领和定居活动非法，要求尽快撤出。