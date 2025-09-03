2025年9月3日
伦敦巴勒斯坦使团负责人表示，西方主要国家承认巴勒斯坦国将标志着推动“两国方案”实施的“起跑枪”响起。
英国、法国、加拿大、澳大利亚和比利时均表示将在即将召开的联合国大会上承认巴勒斯坦国。
英国已暗示，如果以色列缓解加沙的人道主义危机并承诺推进长期和平进程，可能会暂缓承认巴勒斯坦国。
这些举措旨在向以色列施压，要求其停止在加沙的军事行动，并停止在被占领的约旦河西岸扩建定居点。
然而，批评者认为，承认巴勒斯坦国可能仅具有象征意义，除非伴随具体行动。
巴勒斯坦特使胡萨姆·佐姆洛特在接受路透社采访时表示：“我认为这将是我们希望的起跑枪，而不是缓慢的行进，朝着实现两国方案的方向迈进。”
特使说：“我们希望英国能够发挥积极、有效且有意义的作用。”
面对全球对其在加沙行动的日益批评，以色列谴责这些承认举措，称其是在奖励哈马斯。
两国方案设想在加沙和被占领的约旦河西岸建立一个巴勒斯坦国，并通过以色列境内的通道连接，同时与以色列并存。
然而，随着定居点建设的加速以及边界、难民和耶路撒冷问题的争议，这一方案的可行性已大大降低。
佐姆洛特表示，鉴于英国1917年《贝尔福宣言》支持在巴勒斯坦建立“犹太民族家园”，英国的行动将具有特别重要的意义。
他认为，如果国际社会继续推动，两国方案的实现仍然为时不晚。
他强调以色列应拆除定居点，并评估说：“一旦我们施加足够的压力——有意义的压力——我可以保证，这是完全可能的。”
2024年，国际法院裁定以色列的占领和定居活动非法，要求尽快撤出。