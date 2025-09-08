声明指出，8月18日，哈马斯接受了埃及和卡塔尔调解人基于美国特使史蒂夫·维特科夫提议的方案，但“（以色列）占领方迄今未作出回应，反而继续其屠杀和种族清洗行动”。

哈马斯还表示，它正在与调解员保持密切联系，以将停火提议转化为满足其人民要求的全面协议。

美国总统唐纳德·特朗普周日表示，他提出了一项在加沙达成停火和人质交换协议的提议，并声称以色列已完全同意。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的办公室则表示，他们仍在“认真考虑”特朗普的提议。

哈马斯多次表示愿意与以色列达成一项全面协议，以释放所有以色列俘虏换取巴勒斯坦囚犯，结束对加沙的战争，并确保以色列军队完全撤出。

然而，内塔尼亚胡拒绝了此类提议，坚持只接受部分安排，以便在谈判的每个阶段拖延并施加新的条件。