2025年9月8日
巴勒斯坦抵抗组织哈马斯表示，通过调解人收到了一项新的美国停火提议，并表达了重启谈判的意愿。
“我们通过调解人从美国方面收到了一些关于达成停火协议的想法，”该组织周日在Telegram上发表声明称。
哈马斯欢迎任何支持“停止对我们人民的侵略”的举措。
该组织表示愿意“立即坐到谈判桌前，讨论以释放所有囚犯为条件，换取明确宣布结束战争以及以色列军队完全撤出沙地带的协议”。
哈马斯还同意成立一个独立的巴勒斯坦委员会，以管理加沙地带的行政事务，并要求以色列确保履行协议中的承诺，“以防止过去达成协议后被拒绝或推翻的情况再次发生”。
内塔尼亚胡‘认真考虑’特朗普的提议
声明指出，8月18日，哈马斯接受了埃及和卡塔尔调解人基于美国特使史蒂夫·维特科夫提议的方案，但“（以色列）占领方迄今未作出回应，反而继续其屠杀和种族清洗行动”。
哈马斯还表示，它正在与调解员保持密切联系，以将停火提议转化为满足其人民要求的全面协议。
美国总统唐纳德·特朗普周日表示，他提出了一项在加沙达成停火和人质交换协议的提议，并声称以色列已完全同意。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的办公室则表示，他们仍在“认真考虑”特朗普的提议。
哈马斯多次表示愿意与以色列达成一项全面协议，以释放所有以色列俘虏换取巴勒斯坦囚犯，结束对加沙的战争，并确保以色列军队完全撤出。
然而，内塔尼亚胡拒绝了此类提议，坚持只接受部分安排，以便在谈判的每个阶段拖延并施加新的条件。