2025年8月29日
联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯再次呼吁加大对加沙的人道主义援助力度，因为这一巴勒斯坦飞地正面临又一轮致命的冲突升级。
周四，在纽约召开的安理会会议前，古特雷斯表示，以色列作为占领方，有义务保护平民，提供更大的人道主义援助通道，并满足他们的基本需求。
古特雷斯指出，粮食、水和医疗系统的系统性破坏是“违背基本人性的蓄意决定的结果”。
饥荒的宣布加大了国际社会对以色列的压力。自2023年10月7日以来，以色列一直在对加沙的巴勒斯坦人进行战争。
以色列现在表示计划占领加沙城，而总理本雅明·内塔尼亚胡对哈马斯已接受的最新停火提议迟迟未作回应。
全球饥饿监测机构“综合粮食安全阶段分类”（IPC）已宣布加沙发生饥荒。然而，以色列否认这一声明，并于周三要求IPC正式撤回其结论。
援助组织表示，在22个月的冲突、今年早些时候的援助封锁以及加沙粮食生产崩溃之后，以色列允许进入加沙的粮食和其他物资远远不够。
同样在周四，世界粮食计划署执行主任辛迪·麦凯恩表示，她本周访问加沙时“非常清楚地”看到，这一巴勒斯坦地区的粮食供应严重不足。
全球粮食危机权威机构上周表示，加沙最大城市正陷入饥荒，如果不实现停火并解除对人道主义援助的限制，这种情况可能会蔓延到整个地区。
她说，“我亲自见到了在加沙挨饿的母亲和孩子。”
“这是真实的，而且正在发生。”
以色列目前正准备入侵加沙城，那里有数十万巴勒斯坦人寻求庇护。