联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯再次呼吁加大对加沙的人道主义援助力度，因为这一巴勒斯坦飞地正面临又一轮致命的冲突升级。

周四，在纽约召开的安理会会议前，古特雷斯表示，以色列作为占领方，有义务保护平民，提供更大的人道主义援助通道，并满足他们的基本需求。

古特雷斯指出，粮食、水和医疗系统的系统性破坏是“违背基本人性的蓄意决定的结果”。

饥荒的宣布加大了国际社会对以色列的压力。自2023年10月7日以来，以色列一直在对加沙的巴勒斯坦人进行战争。

以色列现在表示计划占领加沙城，而总理本雅明·内塔尼亚胡对哈马斯已接受的最新停火提议迟迟未作回应。

全球饥饿监测机构“综合粮食安全阶段分类”（IPC）已宣布加沙发生饥荒。然而，以色列否认这一声明，并于周三要求IPC正式撤回其结论。