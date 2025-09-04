以色列国防部长誓言对也门胡塞武装施加《圣经》中“埃及十灾”的惩罚，此前胡塞武装加大了对以色列的导弹袭击力度。

以色列国防部长卡茨周四在社交媒体X上发文称：“胡塞武装再次向以色列发射导弹。黑暗之灾、长子之灾——我们将完成所有十灾。”

卡茨提到了《出埃及记》中记载的十种灾难——从水变成血到长子的死亡——这些灾难是上帝降临在埃及的惩罚，目的是迫使法老释放被奴役的以色列人。

那么，卡茨提及《圣经》典故的用意何在？

他引用了一系列神圣的惩罚：黑暗、冰雹、蝗虫、长子的死亡——这些灾难象征着恐怖的极限，是一种用《圣经》语言表达的最后通牒。他传递出一种全面、毫不妥协的毁灭形象。

这之所以重要，是因为以色列已经面临严重指控，包括杀害数万名平民以及无视多项国际战争公约。专家和学者指出，以色列在加沙的军事行动符合法律上对种族灭绝的定义。

联合国已确认，以色列对食品的封锁导致加沙出现饥荒危机，数百人因强制性饥饿而丧生。

本周，全球领先的种族灭绝专家组织——国际种族灭绝学者协会通过了一项决议，声明以色列在加沙的政策和行动符合1948年《联合国种族灭绝公约》第二条的标准。86%的投票成员支持该决议。

这一决议反映了学术界日益一致的共识。