以色列国防部长誓言对也门胡塞武装施加《圣经》中“埃及十灾”的惩罚，此前胡塞武装加大了对以色列的导弹袭击力度。
以色列国防部长卡茨周四在社交媒体X上发文称：“胡塞武装再次向以色列发射导弹。黑暗之灾、长子之灾——我们将完成所有十灾。”
卡茨提到了《出埃及记》中记载的十种灾难——从水变成血到长子的死亡——这些灾难是上帝降临在埃及的惩罚，目的是迫使法老释放被奴役的以色列人。
那么，卡茨提及《圣经》典故的用意何在？
他引用了一系列神圣的惩罚：黑暗、冰雹、蝗虫、长子的死亡——这些灾难象征着恐怖的极限，是一种用《圣经》语言表达的最后通牒。他传递出一种全面、毫不妥协的毁灭形象。
这之所以重要，是因为以色列已经面临严重指控，包括杀害数万名平民以及无视多项国际战争公约。专家和学者指出，以色列在加沙的军事行动符合法律上对种族灭绝的定义。
联合国已确认，以色列对食品的封锁导致加沙出现饥荒危机，数百人因强制性饥饿而丧生。
本周，全球领先的种族灭绝专家组织——国际种族灭绝学者协会通过了一项决议，声明以色列在加沙的政策和行动符合1948年《联合国种族灭绝公约》第二条的标准。86%的投票成员支持该决议。
这一决议反映了学术界日益一致的共识。
从大屠杀历史学家到种族灭绝专家，学者们警告称，以色列对平民、基础设施的系统性攻击，以及对基本生活必需品的剥夺和强制迁移，符合种族灭绝的行为模式。
大屠杀历史学家阿莫斯·戈德伯格直言：“加沙正在发生种族灭绝，因为加沙已经不复存在。”另一位种族灭绝学者拉兹·塞加尔称以色列的封锁是“种族灭绝的教科书案例”，并指出这是故意的饥饿和社会破坏行为。
如今，卡茨呼应了《圣经》中愤怒与复仇的语调。这种联系意义重大。
需要补充一点：在加沙战争初期，以色列总理内塔尼亚胡提到了亚玛力人——一个被以色列人视为必须彻底消灭的生存威胁的典型敌人。
在地面入侵开始时，他对士兵们说：“你们必须记住亚玛力人对你们所做的一切，这是我们的圣书所说的。”随后他又强调：“我们确实记得。”
南非法律团队在国际法院的种族灭绝案件中提到了这一言论，警告称这种言辞类似于彻底消灭亚玛力人的指令，可能表明种族灭绝的意图。
“十灾”的言辞和对亚玛力人的提及——两者都传递了一个信息：以色列展现出一种不可逆转、全面惩罚的姿态。
学者们表示，这种姿态在加沙已经产生了与种族灭绝无异的后果。而如今，在也门的胡塞武装问题上，这种姿态再次浮现。