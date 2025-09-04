加沙战争
哈马斯同意在加沙成立技术官僚政权
哈马斯表示,已准备好达成一项包括囚犯交换、停火和战争蹂躏地区重建在内的全面协议。
哈马斯同意在加沙成立技术官僚政权
哈马斯同意在加沙设立技术官僚政府 / AP
2025年9月4日

巴勒斯坦抵抗组织哈马斯表示，同意成立一个由技术官僚组成的独立国家管理机构，以管理加沙地带，同时等待以色列对上个月调解人提出的建议作出回应。

哈马斯在一份声明中表示：“哈马斯仍在等待以色列对8月18日调解人提出的已被其接受的建议的答复。”

该组织重申，愿意达成一项全面协议，以释放所有以色列被俘人员，换取以色列监狱中一定数量的巴勒斯坦囚犯获释。

计划还包括结束加沙的种族灭绝行为、以色列军队的全面撤离、重新开放通道以允许重要援助进入并开始重建工作。

哈马斯表示，接受技术官僚管理机构是为了回应以色列官员所谓的关于加沙治理问题的担忧，这一问题被以色列用作延长暴力行为的理由。

声明发布之际，以色列媒体报道称，总理本雅明·内塔尼亚胡（面临国际刑事法院的逮捕令）已不再寻求部分协议，而是要求达成全面协议。

推荐的

美国总统唐纳德·特朗普周三也表示，“所有在加沙被扣押的以色列士兵必须被释放。”

去年12月哈马斯和法塔赫在开罗会谈中曾同意成立一个委员会来管理加沙事务，但巴勒斯坦政权拒绝了这一安排，坚称应由其负责治理该地区。

加沙的暴力冲突使地区大部分被变为废墟。

近两年的以色列攻势已导致超过6万3000名巴勒斯坦人死亡，大部分人口流离失所，并将该地区推向饥荒的边缘。

哈马斯表示，仍然致力于“一个由技术官僚组成的独立国家管理机构”，以立即承担所有治理领域的责任。

