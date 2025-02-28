卢贝拉·高纳（Lubella Gauna）最初并未想到，与一部土耳其电视剧的接触会彻底改变她的人生。

几年前，这位出生于墨西哥、现居洛杉矶的护士兼小提琴家开始观看《复兴：埃尔图鲁尔》（Resurrection: Ertugrul）。她是在社交媒体上看到这部剧的热议后，受到朋友的推荐而开始追剧的。

这部历史史诗讲述了奥斯曼帝国创始人奥斯曼一世的父亲埃尔图鲁尔·加齐的生平，剧中宏大的叙事和融入其中的传统土耳其音乐深深吸引了她。

受到启发，她拿起小提琴，录制了一段该剧主题曲的翻奏并上传到网上。这段视频迅速走红，最终让她有机会亲临土耳其《埃尔图鲁尔》的拍摄现场，并演奏了最初吸引她的那段音乐。

“在墨西哥，每个人都喜欢土耳其电视剧，”她说道。她的母亲更是土耳其剧的忠实粉丝，已经无数次重温《埃尔图鲁尔》。

卢贝拉对《埃尔图鲁尔》的热爱不仅限于音乐。这部剧的历史叙事吸引了她，而其中对家庭和信仰的关注更是让她沉迷。“它让我对土耳其的历史有了新的认识，”她在接受TRT World采访时说道。

这部剧还激发了她对伊斯兰教的好奇心。从最初的兴趣出发，她开始阅读《古兰经》，最终皈依了伊斯兰教。卢贝拉在一个天主教家庭中长大，她回忆说，这一过程对她来说“很自然”——这部剧唤醒了她内心潜在的精神联系。

伊斯坦布尔新世纪大学（Istanbul Yeni Yuzyil University）广播电视与电影学院的尼梅特·埃尔辛（Nimet Ersin）指出，研究表明，那些对土耳其抱有负面看法的观众在观看土耳其电视剧后，往往会对这个国家产生更积极的印象。“有些人甚至不需要字幕就能看土耳其剧。”

不仅仅是个例，土耳其电视剧的影响力远超想象。2022年，土耳其的电视出口额达到6亿美元。

土耳其电视剧风靡全球，其影视行业已成为世界第二大，仅次于美国。2020年至2023年间，国际需求增长了184%，相比之下，韩剧的增长率仅为73%。

如今，土耳其已成为全球第三大电视剧出口国，仅次于美国和英国。土耳其电视剧在全球拥有近7.5亿观众，成为一股不可忽视的文化力量。

在快速全球化的电视领域，土耳其电视剧（dizi）从地方娱乐发展为一种跨越国界的文化现象，覆盖170个国家，吸引了数百万观众。

从历史史诗《埃尔图鲁尔》到现代爱情剧《无尽的爱》（Kara Sevda），土耳其电视剧深受国际观众喜爱。其吸引力多方面体现在自然景观的视觉盛宴上。

“土耳其剧的魅力在于其拍摄地点的自然风光，从标志性的博斯普鲁斯海峡到卡帕多西亚的奇幻景观，再到壮丽的历史豪宅，”Inter Medya首席运营官艾哈迈特·齐亚拉尔（Ahmet Ziyalar）说道。他们是《无尽的爱》这部艾美奖获奖剧的发行商。

土耳其电视剧通常在实地拍摄，而非在摄影棚内完成，这种方式“增强了其真实性和视觉上的奢华感。”

伊斯坦布尔新世纪大学的埃尔辛表示，土耳其剧的原创音乐也为其情感深度和文化内涵增色不少。

土耳其电视不仅是对过去的精心再现，更是一种跨文化的现象。剧中的历史服饰和传统音乐赋予了其独特的真实性，吸引了经验丰富的观众，甚至激发了他们前往土耳其的欲望。

以马苏玛·塔斯塔诺娃（Mahsuma Tastanova）为例。

塔斯塔诺娃在乌兹别克斯坦长大，从小就梦想着伊斯坦布尔——一个她通过土耳其电视剧了解的城市。

1986年的《金翅雀》（Calikusu）让她对这座横跨欧亚大陆的城市充满向往。多年后，她终于定居于此，并在历史悠久的卡迪尔加区绘制壁画。土耳其电视剧不仅塑造了她的幻想，更成为她现实生活转变的桥梁。

“我很幸运能搬到这里，看到这些充满活力的色彩和历史遗迹，”她说道，并感叹这座城市如何“吸引着人们的到来。”

尽管新剧层出不穷，马苏玛仍然钟情于像《金翅雀》这样的老剧。该剧讲述了来自伊斯坦布尔的教师费里德（Feride）与童年恋人卡穆兰（Kamuran）之间的曲折爱情故事，带领观众穿越安纳托利亚。

马苏玛的乌兹别克斯坦朋友们也热衷于土耳其电视剧，但他们更倾向于现代作品，比如2015年的热门剧《无尽的爱》，讲述了来自普通家庭的凯末尔（Kemal）与出生于豪门却感到格格不入的尼汉（Nihan）之间的爱情故事。

除了令人惊叹的拍摄场景，土耳其电视剧之所以能引起全球观众的共鸣，还因为它们聚焦于观众能够感同身受的普遍主题。“土耳其剧更像真实生活，而不是单纯的电视剧，”马苏玛说道。