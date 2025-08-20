巴勒斯坦今年将首次亮相环球小姐大赛，其参赛选手誓言在世界舞台上展现其人民的坚韧与力量。

据报道，27岁的纳丁·阿尤布（Nadine Ayoub）是一名获得认证的健康与营养教练，她于2022年加冕为“巴勒斯坦小姐”。2025年11月，她将作为巴勒斯坦历史上首位环球小姐大赛代表参赛，创造历史。

阿尤布在加拿大、美国和约旦河西岸长大，目前在迪拜和拉马拉之间往返生活。

“我很荣幸地宣布，巴勒斯坦将首次亮相环球小姐大赛，”阿尤布在她的Instagram账号上表示。“今天，我不仅以一个头衔站上环球小姐的舞台，更带着一个真相。”

“当巴勒斯坦，尤其是加沙，承受着心碎时，我带着一个拒绝被沉默的民族的声音，”阿尤布提到她人民的坚韧与力量。