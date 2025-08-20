文化
巴勒斯坦选手将在环球小姐大赛中首次亮相
即将成为巴勒斯坦历史上首位参加环球小姐选美大赛的娜丁·艾尤布表示, 她将在11月的舞台上代表"坚韧、希望和祖国的脉搏"。
巴勒斯坦小姐首次参加环球小姐选美大赛 / Instagram
2025年8月20日

巴勒斯坦今年将首次亮相环球小姐大赛，其参赛选手誓言在世界舞台上展现其人民的坚韧与力量。

据报道，27岁的纳丁·阿尤布（Nadine Ayoub）是一名获得认证的健康与营养教练，她于2022年加冕为“巴勒斯坦小姐”。2025年11月，她将作为巴勒斯坦历史上首位环球小姐大赛代表参赛，创造历史。

阿尤布在加拿大、美国和约旦河西岸长大，目前在迪拜和拉马拉之间往返生活。

“我很荣幸地宣布，巴勒斯坦将首次亮相环球小姐大赛，”阿尤布在她的Instagram账号上表示。“今天，我不仅以一个头衔站上环球小姐的舞台，更带着一个真相。”

“当巴勒斯坦，尤其是加沙，承受着心碎时，我带着一个拒绝被沉默的民族的声音，”阿尤布提到她人民的坚韧与力量。

推荐的

“我代表每一位巴勒斯坦女性和儿童，他们的力量值得世界看到。我们不仅仅是我们的苦难——我们是坚韧、是希望，是继续与我们共存的祖国的心跳。”

环球小姐大赛是全球最受关注的选美赛事之一，吸引了来自80多个国家的参赛者。

巴勒斯坦的首次亮相具有象征意义，正值以色列在加沙的战争引发全球关注之际，同时越来越多的国家开始承认巴勒斯坦国家地位。

除了展示美丽与才华外，环球小姐大赛也为参赛者提供了一个舞台，让她们能够倡导事业并表达自己的民族身份。

