萨米·优素福在伊斯坦布尔通过音乐和团结感动数万人
音乐明星萨米·优素福首次用土耳其语向观众致意, 并在75人的管弦乐团伴奏中一起以西班牙语演唱, 同时承诺将部分收益捐赠给加沙救援。
世界音乐大师萨米·尤素福在长时间休整后于伊斯坦布尔献艺。 / AA
2025年8月24日

世界著名的音乐艺术家萨米·优素福（Sami Yusuf）于周六在伊斯坦布尔举办了一场音乐会。

这场名为《狂喜：两海之间》的音乐会吸引了大量观众，共有25,000人到场观看。

优素福用土耳其语开场致辞，他说道：“欢迎大家。愿真主保佑土耳其和突厥世界。愿真主保护整个穆斯林社会和全人类。愿安拉完全护佑这个国家免受邪恶侵害，也愿我们的祈祷与加沙和巴勒斯坦的兄弟姐妹同在。我们听到了你们的声音，我们与你们同在。土耳其和全人类永远站在你们身边。愿真主成为你们的帮助者和保护者。”

优素福表示，能够与来自世界各地的杰出音乐家同台演出是莫大的荣幸，并补充道：“伊斯坦布尔和这个国家深深扎根于我的心中。”

他与来自中国、法国、英国和西班牙的知名表演者以及土耳其歌手共同完成了这场演出。

西班牙语首秀与对加沙的致敬

优素福以他广受好评的2019年曲目《Nasimi》开场，并在返场时再次演绎了这首作品。

在一支由75人组成的管弦乐队的伴奏下，他在音乐会上首次演出了他的专辑《狂喜（Ecstasy）》。

此次音乐会的节目单包含了为这场演出特别编排的作品，包括《Between Sea and Sky》，由奥斯曼军乐队（mehter）音乐家伴奏；《In That Ocean》，灵感来自梅吾拉那（Mevlana）和尤努斯·埃姆雷（Yunus Emre）的诗句，融合了多层次的节奏与旋律；以及优素福首次用西班牙语演唱的《Eterna》和《Amada》，其中西班牙诗歌成为焦点。

弗拉门戈艺术家Moro为后两首作品伴奏。

优素福还将他的作品《The Meeting》，以伏祖里（Fuzuli）的诗句为歌词，献给了加沙。

音乐会部分收入将捐赠给受巴勒斯坦和加沙人道主义危机影响的人们。

