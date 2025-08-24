世界著名的音乐艺术家萨米·优素福（Sami Yusuf）于周六在伊斯坦布尔举办了一场音乐会。

这场名为《狂喜：两海之间》的音乐会吸引了大量观众，共有25,000人到场观看。

优素福用土耳其语开场致辞，他说道：“欢迎大家。愿真主保佑土耳其和突厥世界。愿真主保护整个穆斯林社会和全人类。愿安拉完全护佑这个国家免受邪恶侵害，也愿我们的祈祷与加沙和巴勒斯坦的兄弟姐妹同在。我们听到了你们的声音，我们与你们同在。土耳其和全人类永远站在你们身边。愿真主成为你们的帮助者和保护者。”

优素福表示，能够与来自世界各地的杰出音乐家同台演出是莫大的荣幸，并补充道：“伊斯坦布尔和这个国家深深扎根于我的心中。”

他与来自中国、法国、英国和西班牙的知名表演者以及土耳其歌手共同完成了这场演出。

西班牙语首秀与对加沙的致敬

优素福以他广受好评的2019年曲目《Nasimi》开场，并在返场时再次演绎了这首作品。