伊玛目加扎利陵墓面临倒塌

伊朗伊斯兰世界最伟大学者之一的伊玛目加扎利的陵墓被发现已15年，但仍在等待修复。

2007 年一名当地居民在一片用作牛牧场的荒芜土地上进行了一次偶然而好奇的挖掘，发现了穆斯林世界最伟大的宝藏之一——多才多艺的思想家阿尔·加扎利的陵墓，他被认为是有史以来最博学的穆斯林学者之一。

他的陵墓位于历史名城图斯，距离伊朗第二大人口城市马什哈德仅 24 公里。这一发现结束了寻找这位伟大思想家安息之地的努力，他挑战了亚里士多德的世界创造观，并被授予“伊斯兰教证明”的称号。

这座陵墓被发现已经15年了，但它仍然等待修缮。虽然自然因素已经侵蚀了陵墓的地基，但阿布·哈米德·穆罕默德·本·穆罕默德·阿勒加扎利（Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al Ghazali）的陵墓（他于1111年去世，享年53岁）仍然没有展现出他生前的成就所应有的辉煌和尊重。

被埋葬的历史

关于这座古墓的发现，还有一个令人着迷的故事。当地居民虽然不是专家，但却了解图斯的历史，伟大的波斯诗人菲尔多西曾在这里生活并创作了他的著名作品《列王记》。

牧场上的土丘引起了这位好奇的居民的兴趣，他挖掘山丘并发现了古代建筑的痕迹。随后他通知当地政府，并派出一个小组对该地区进行检查。

该团队是第一个发现加扎利陵墓圆顶地基的团队。陵墓位于伊朗最大的基金会阿斯坦圣城拉扎维 (Astan Quds Razavi) 目前管理的基金会土地上。

数世纪来，加扎利陵墓的具体位置一直是伊斯兰学者和专家猜测和争论的问题。一些之前引起人们注意的墓葬后来被发现仅仅是纪念性墓葬。

例如，其中一座陵墓位于哈鲁尼亚（Haruniyya）伊斯兰教学校的庭院内，据信该学校是由阿拔斯王朝哈里发哈伦·拉希德（Harun al-Rashid）建造的，距离发现的陵墓仅几公里。

但墓碑上刻有这位神学家的名字和其他详细信息，并被广泛认为是真实的。除加扎利之外，他的四名学生的坟墓也在附近被发现。

塞尔柱风格

圆顶的地基最初是八角形的，具有塞尔柱建筑特色，可以让人们了解这个地方曾经的样子。这里未能经受住 13 世纪上半叶蒙古入侵者的破坏。圆顶的破旧状态见证了那段时期的暴力岁月。

如今这座陵墓似乎已被废弃。除了用一些丑陋的石膏补丁来掩盖裂缝外，没有采取任何措施来修复这一考古宝藏。

伊朗以致力于保护具有历史意义的陵墓而闻名，因此，这种忽视更令人意外。据伊朗慈善基金会称，目前伊朗境内有 8167 座伊玛目扎德（十二伊玛目之子或孙子）圣殿。一些消息来源说，许多被称为伊玛目扎德圣地的圣地被认为是在 1979 年伊朗革命后出现的。

在这方面，加扎利陵墓并不是唯一一座。另一位来自同一地区的重要人物波斯学者尼扎穆穆尔克 (Nizamulmulk) 的墓葬保存也不佳，但可以说比加扎利的墓葬保存得更好。众所周知，这两个名字在伊斯兰文明史上具有特殊的地位。

尼扎穆穆尔克对伊斯兰国家哲学的影响以及加扎利对思想的影响是无可争辩的。

数世纪前加扎利曾说过：“我亲爱的朋友，你的心是一面抛光的镜子。你必须清除上面堆积的灰尘，因为它是为了反射神圣秘密的光芒而创造的。”

当陵墓上的灰尘和蜘蛛网最终被清除后，加扎利的思想将在世界上得到更多的体现。也许世人在生活和工作上将比以往任何时候都更需要加扎利的教诲。