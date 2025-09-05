美国前总统乔·拜登最近接受了莫氏手术以切除皮肤癌病灶，一位发言人周四向CNN证实了这一消息。

手术的具体日期尚未披露，但根据CNN的报道，网上流传的视频显示，现年82岁的拜登额头上有一道疤痕。

莫氏手术是一种技术，通过逐层切除皮肤并在显微镜下检查，直到不再发现癌细胞为止。该技术通常用于治疗面部、手部等敏感部位的复发性或快速生长的病灶。

拜登此前在2023年担任总统期间曾从胸部切除过一处基底细胞癌。

当时白宫医生凯文·奥康纳博士表示，“所有癌变组织已成功切除”，并补充说拜登将继续接受“皮肤病学监测”。

拜登在今年5月被诊断出患有一种侵袭性前列腺癌，并已扩散至骨骼。他目前已开始口服治疗，并保持乐观态度。