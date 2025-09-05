文化
3分钟阅读
美国前总统乔·拜登接受皮肤癌手术
82岁的美国前总统乔·拜登接受了莫氏手术,以去除皮损,这是在被诊断患前列腺癌几个月后进行的。
美国前总统乔·拜登接受皮肤癌手术
美国前总统乔·拜登接受了手术切除了癌性皮肤细胞，发言人告诉NBC新闻，他的恢复情况良好。 / AP
2025年9月5日

美国前总统乔·拜登最近接受了莫氏手术以切除皮肤癌病灶，一位发言人周四向CNN证实了这一消息。

手术的具体日期尚未披露，但根据CNN的报道，网上流传的视频显示，现年82岁的拜登额头上有一道疤痕。

莫氏手术是一种技术，通过逐层切除皮肤并在显微镜下检查，直到不再发现癌细胞为止。该技术通常用于治疗面部、手部等敏感部位的复发性或快速生长的病灶。

拜登此前在2023年担任总统期间曾从胸部切除过一处基底细胞癌。

当时白宫医生凯文·奥康纳博士表示，“所有癌变组织已成功切除”，并补充说拜登将继续接受“皮肤病学监测”。

拜登在今年5月被诊断出患有一种侵袭性前列腺癌，并已扩散至骨骼。他目前已开始口服治疗，并保持乐观态度。

推荐的

拜登告诉CNN：“我们有信心能够战胜这个病。”他补充道：“癌症没有扩散到器官，我的骨骼很强健，没有被侵蚀。所以我感觉很好。”

拜登的身体健康和精神敏锐度在其总统任期内经常成为外界关注的焦点。

2024年7月在与唐纳德·特朗普的一场辩论中表现不佳引发民主党内广泛担忧后，拜登突然宣布放弃连任竞选。

拜登在2020年胜选时是美国历史上当选总统时年龄最大的人。然而，这一纪录在去年被特朗普打破，现年79岁的特朗普再次当选总统。

自卸任以来，拜登保持相对低调，仅进行了少数几次公开露面。

今年4月他发表了一次演讲，为社会保障局辩护，反对特朗普政府提出的削减计划。

