“文化盗窃”：奢侈时尚正在挪用本土设计

知名品牌通过将社会文化重要的图案和符号简化为时尚表达，宣称拥有本土社区的文化。这一行为持续引发争议。

时尚从不同文化中汲取灵感是可以接受的，但占有或盗用设计则可能带来全球性的法律和伦理后果。最近，墨西哥总统的妻子贝阿特丽斯·古铁雷斯·穆勒指控一家奢侈品牌盗取本土设计，导致该公司不得不公开道歉。

穆勒表示：“我希望你们能够弥补对那些无私奉献、怀着爱心创造的本土社区所带来的伤害。”她将使用本土图案称作“非法和不道德”。然而，这并不是新情况。艺术家萨里亚·帕克在接受TRT World采访时指出：“被提及的该品牌的帝国完全是建立在掠夺之上的。”

文化挪用指的是复制或错误展示另一种文化并从中获利。通常这种行为是在本土设计师不知情的情况下进行，且没有对其权利进行补偿。

根据帕克的说法，这种“文化盗窃”在美国自“第一次接触”以来一直存在。她指出，这种掠夺行为并不是新鲜事，但穆勒的举动让人们更加关注这一不公正现象。帕克补充道：“文化掠夺常常不被视为一个重要问题或一个值得抗争的主题，然而，文化盗窃对世界各地的本土社区造成了每天都在发生的真实而严重的后果。”

墨西哥政府对许多知名品牌提出了类似的投诉。

数不胜数的例子

在1830年到1978年美国印第安人宗教自由法案出台之前，使用本土的传统服装、习俗、语言、仪式和舞蹈在美国是被禁止的。

因此，时尚品牌在挪用本土文化的同时，常常忽视这些社区所经历的历史创伤。奢侈品零售专家香蒂·阿马拉纳桑在TRT World中指出：“奢侈品时尚品牌长期以来一直在采纳本土设计，却没有真正理解这些设计的历史和文化意义，也未意识到它们对文化社区的重要性和价值。”

“这些社区为传承设计代代相传，耗费数周、数月甚至数年的时间。而品牌通过宣称拥有这些设计，实际上对这些社区表现出一种不尊重，甚至可以说‘能够代表你们是一种特权’。”

可以找到众多文化盗窃的例子。

帕克表示：“用这种方式当作灵感来源以本土社区为对象，变成一幅即将掠夺和盗窃的刻板印象，甚至从中获取传统仪式和神圣实践的灵感，都是极具伤害性的。”

尊重根源

帕克和阿马拉纳桑在不同的机构教授本土时尚和时尚管理课程。

在讲述自己的课程时，帕克提到：“也许如果更多的时尚设计师在时尚史的欧洲中心视角之外接受培训，他们就能理解文化借用为何如此有害。”

31岁的回声·马列奥是一名时尚领域的硕士生，她的论文专注于在博物馆中展出的本土服装和时尚物品。

马列奥告诉TRT World，获取本土艺术作品的图案和符号并将其脱离语境使用是一个普遍的占有例子，但有时品牌会将不同本土群体的风格融合在一件服装上。

她指出：“仅在美国境内就有数百个不同的本土社区，但品牌在宣称拥有这些设计时，通常忽视了这一多样性。”

“当品牌承认某物‘受本土文化启发’时，往往只是使用‘本土’这一描述，而不是将其与特定的社区联系起来。”

阿马拉纳桑强调：“这仅仅是给服装贴上标签以显得讲究。通常情况下，他们无法恰当地标明产品的来源，也无法有效地推广产品，因为他们根本不理解。然而，如今的消费者，越来越倾向于已知来源和真实产品，超越主流的社会文化理念。”

那么，品牌如何能在不冒犯被边缘化社区的情况下，满足消费者不断变化的需求呢？

吸收与欣赏

阿马拉纳桑认为，在不知道本土文化的情况下进行欣赏将是一种合适的方式。

“快速时尚品牌也像奢侈品牌一样在行业中拥有巨大的权力。因此，为了维持变革，他们需要为本土文化发声。”

“通过与这些文化社区合作、建立伙伴关系并给予他们认可，去为那些无法发声的设计师和社区发声。”

帕克也表达了这一情感：“文化欣赏意味着支持本土设计师，并通过直接与本土社区合作，维护和保护他们的手工艺和知识。”

新一代本土设计师正在发声，并打破过去本土时尚停滞不前的刻板印象。

马列奥说道：“如果顾客对特定的风格或设计感兴趣，并且不想从挪用本土文化的品牌那里购买，她可以直接联系本土设计师。如果在在线平台上搜索，你会发现有很多选择。”