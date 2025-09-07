突尼斯导演考瑟·本·哈尼亚（Kaouther Ben Hania）执导的强有力的加沙纪录剧情片《欣德·拉贾布之声》（The Voice of Hind Rajab）在周六的威尼斯电影节上荣获银狮评审团大奖，这是该电影节的第二高荣誉。

这部影片讲述了2024年1月29日的事件，当时五岁的欣德·拉贾布是唯一从一辆被以色列军队袭击的汽车中幸存下来的孩子。当时她和家人试图在加沙逃离危险。

在袭击发生时，欣德绝望地拨打电话向红新月会的志愿者求助。志愿者试图保持联系并召唤救护车，但救护车和欣德本人都在救援到达之前遭到袭击。

在领奖致辞中，本·哈尼亚将这一奖项献给巴勒斯坦红新月会，并赞扬了那些“英雄般”的急救团队成员。

本·哈尼亚说道，“欣德的声音是全世界都能听到的求救呼喊，但却无人回应。”

她说道，“她的声音将继续回荡，直到正义得以伸张。电影无法让她复生，也无法抹去对她犯下的暴行。但电影可以让她的声音永存。”