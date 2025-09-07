文化
加沙战争片《欣德·拉贾布之声》获威尼斯电影节二等奖
"电影导演卡乌瑟尔·本·哈尼亚说:'欣德的声音是整个世界都能听到的求救呼声,但没有人回应。'"
卡乌瑟·本·哈尼亚凭借电影《欣德·拉贾布之声》获得第82届威尼斯国际电影节银狮大奖评审团奖。 / Reuters
2025年9月7日

突尼斯导演考瑟·本·哈尼亚（Kaouther Ben Hania）执导的强有力的加沙纪录剧情片《欣德·拉贾布之声》（The Voice of Hind Rajab）在周六的威尼斯电影节上荣获银狮评审团大奖，这是该电影节的第二高荣誉。

这部影片讲述了2024年1月29日的事件，当时五岁的欣德·拉贾布是唯一从一辆被以色列军队袭击的汽车中幸存下来的孩子。当时她和家人试图在加沙逃离危险。

在袭击发生时，欣德绝望地拨打电话向红新月会的志愿者求助。志愿者试图保持联系并召唤救护车，但救护车和欣德本人都在救援到达之前遭到袭击。

在领奖致辞中，本·哈尼亚将这一奖项献给巴勒斯坦红新月会，并赞扬了那些“英雄般”的急救团队成员。

本·哈尼亚说道，“欣德的声音是全世界都能听到的求救呼喊，但却无人回应。”

她说道，“她的声音将继续回荡，直到正义得以伸张。电影无法让她复生，也无法抹去对她犯下的暴行。但电影可以让她的声音永存。”

她强调，这不仅仅是欣德的故事，也是关于“以色列犯罪政权肆无忌惮行事”的故事。

她还指出，这个故事也关乎紧迫性，欣德的家人以及无数加沙家庭仍然在每日的轰炸中面临危险、恐惧和饥饿，并呼吁世界领导人采取行动。

她还说道，“愿欣德安息，愿杀害她的人永无安眠，自由属于巴勒斯坦。”

此前，在影片首映时，观众反响热烈，起立鼓掌长达22分钟以上。

本届电影节的金狮奖最佳影片由吉姆·贾木许（Jim Jarmusch）的《父亲母亲姐妹兄弟》（Father Mother Sister Brother）获得，而本尼·萨夫迪（Benny Safdie）凭借《粉碎机》（The Smashing Machine）获得银狮最佳导演奖。

