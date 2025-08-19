16 小时前
土耳其第一夫人埃米萘·埃尔多安首次亮相土耳其新推出的社交媒体平台NSosyal（或称NEXT Sosyal），并发表了一则表达兴奋与感激之情的信息。
她在周二的首条帖子中写道：“从NSosyal向大家问好。我很高兴能成为我们本土、国产和独立社交网络的一份子，并向所有为我们的国家带来这一荣耀的人致以最深的感谢。”
她还补充道：“在这个属于我们的安全数字世界中，我们将以共同的价值观来思考、创造并塑造未来。通过NSosyal，我们已经准备好踏上全新的旅程。”
她的首次发声是在土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安开通NSosyal账户的第二天。
NSosyal是在土耳其科技团队基金会（T3基金会）的领导下开发的。截至8月16日，该平台用户已突破一百万，并继续快速增长。
作为全球平台的“清洁且安全”替代品，NSosyal迅速登上了移动应用商店的榜首，最近成为“社交网络”类别中最受欢迎的免费应用。
自测试版推出以来，该平台发展迅速，为用户提供了分享新闻、科技、生活方式和时事内容的空间。
土耳其总统和第一夫人的支持为NSosyal带来了推动力，进一步强化了土耳其推广本土开发数字平台的努力。