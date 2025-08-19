土耳其第一夫人埃米萘·埃尔多安首次亮相土耳其新推出的社交媒体平台NSosyal（或称NEXT Sosyal），并发表了一则表达兴奋与感激之情的信息。

她在周二的首条帖子中写道：“从NSosyal向大家问好。我很高兴能成为我们本土、国产和独立社交网络的一份子，并向所有为我们的国家带来这一荣耀的人致以最深的感谢。”

她还补充道：“在这个属于我们的安全数字世界中，我们将以共同的价值观来思考、创造并塑造未来。通过NSosyal，我们已经准备好踏上全新的旅程。”

她的首次发声是在土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安开通NSosyal账户的第二天。