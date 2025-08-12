意大利定向越野运动员马蒂亚·德贝托利斯（Mattia Debertolis）在中国成都举行的世界运动会期间倒下后不幸去世，赛事组织方于周二确认了这一消息。

据世界运动会组委会和国际定向越野联合会（IOF）联合声明称，现年29岁的德贝托利斯于8月8日在一场定向越野比赛中被发现失去意识，并于四天后去世。

世界运动会是一项每四年举办一次的多项运动赛事，专为未列入奥运会的运动项目设立。

声明中提到：“尽管他在中国顶尖医疗机构接受了专业的紧急医疗救治，但最终仍不幸离世。”

声明未透露具体死因。

定向越野是一项需要运动员使用地图和指南针导航未标记赛道的运动，选手需在最短时间内到达指定打卡点。

此次比赛在距离成都中心约50公里的郊区举行，比赛期间天气炎热潮湿，气温超过30摄氏度。

来自意大利东部普里米耶罗（Primiero）的德贝托利斯在男子中距离决赛中倒下。该赛道全长6公里，运动员需依次完成包含180米的爬升和20个控制点。

世界运动会社交媒体发布的视频显示，运动员们在一条以农田和村庄为主的乡村赛道上奔跑。