29 Mei kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani.

Umoja wa Mataifa unasema kuwa zaidi ya raia 68,000, wakiwemo wanajeshi na polisi wanahudumu katika ujumbe 11 ya ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa duniani.

Jukumu lao kuu ni kukabiliana na changamoto zinazozidi za usalama na zenye uhusiano zinazotokana na mabadiliko ya mazingira ya kijiografia.

Licha ya changamoto zilizopo, walinda amani wamebaki imara katika harakati zao za kutafuta amani.

Barani Afrika Umoja wa Mataifa una vikosi vya kulinda amani na usalama.

Jamhuri ya Afrika ya Kati (MINUSCA)

Ina wanajeshi 13,392.

Kwa kuzingatia hali ya usalama, kibinadamu, haki za binadamu na mzozo wa kisiasa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na athari zake za kikanda, Baraza la Usalama liliidhinisha tarehe 10 Aprili 2014 kutumwa kwa operesheni ya ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa - MINUSCA - huku ulinzi wa raia ukiwa ndio kipaumbele kikuu.

Kazi zake nyengine za awali zilijumuisha usaidizi kwa mchakato wa mpito; kuwezesha usaidizi wa kibinadamu; kukuza na kulinda haki za binadamu; kuunga mkono haki na utawala wa sheria; na taratibu za kuwapokonya silaha, kuwakomboa watu, kuwajumuisha tena na kuwarejesha makwao.

Sudan Kusini (UNMISS)

Ina wanajeshi 13, 243 na polisi 700.

Tarehe 9 Julai 2011 Sudan Kusini ilijitenga kutoka Sudan na kuwa nchi huru, baada ya mchakato wa amani wa miaka sita ambao ulianza kwa kutiwa saini Mkataba wa Amani Kamili (CPA) mnamo 2005.

Tarehe 8 Julai 2011, Baraza la Usalama liliamua kwamba hali inayoikabili Sudan Kusini iliendelea kuwa tishio kwa amani na usalama wa kimataifa katika eneo hilo na kuanzisha Ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Sudan Kusini (UNMISS) ili kuimarisha amani na usalama na kusaidia kuweka mazingira ya maendeleo.

Kufuatia mzozo uliozuka nchini Sudan Kusini mwezi Disemba 2013, Baraza la Usalama, kwa azimio lake namba 2155 (2014) la tarehe 27 Mei 2014, liliimarisha UNMISS na kutanguliza upya jukumu lake la kulinda raia, ufuatiliaji wa haki za binadamu, na kuunga mkono utoaji wa usaidizi wa kibinadamu kwa ajili ya utekelezaji wa Makubaliano ya Kusimamisha Uhasama.

Sahara Magharibi (MINURSO)

Ina wanajeshi 3178 na polisi 55.

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa Kura ya Maoni katika Sahara Magharibi (MINURSO) ulianzishwa na azimio la Baraza la Usalama Aprili 1991 kwa mujibu wa mapendekezo ya suluhu yaliyokubaliwa tarehe 30 Agosti 1988 na Morocco na Front Popular for the Liberation of Saguia el-Hamra de Ore (Fronte de Ore). POLISARIO).

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ( MONUSCO)

Ina wanajeshi 10, 053 na polisi 288.

MONUSCO ilichukua hatamu kutoka operesheni ya awali ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa - Misheni ya Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (MONUC) - tarehe 1 Julai 2010.

Iliidhinishwa kwa mujibu wa azimio la Baraza la Usalama la 28 Mei ili kuakisi awamu mpya iliyofikiwa nchini. Ujumbe huo mpya umeidhinishwa kutumia njia zote muhimu kutekeleza majukumu yake yanayohusiana, miongoni mwa mambo mengine, na ulinzi wa raia, wafanyakazi wa kibinadamu na watetezi wa haki za binadamu chini ya tishio la unyanyasaji wa kimwili.

Pia ina jukumu la kuunga mkono serikali ya DRC katika juhudi zake za kuimarisha amani.

Mpaka wa Sudan na Sudan Kusini (UNISFA)

Baraza la Usalama, kwa azimio lake uni 2011, lilijibu hali ya dharura katika eneo la Abyei nchini Sudan kwa kuanzisha Kikosi cha Usalama cha Muda cha Umoja wa Mataifa kwa Abyei (UNISFA).

Baraza la Usalama lilisikitishwa sana na ghasia hizo, hali ya wasiwasi ikiongezeka na watu kuhama makazi yao.

Kuanzishwa kwa UNISFA kumekuja baada ya Serikali ya Sudan na Chama cha Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) kufikia makubaliano mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuiondoa kijeshi Abyei na kuruhusu wanajeshi wa Ethiopia kufuatilia eneo hilo.

Operesheni hiyo imepewa jukumu la kufuatilia mpaka wa kati ya kaskazini na kusini na kuwezesha uwasilishaji wa misaada ya kibinadamu, na imeidhinishwa kutumia nguvu katika kuwalinda raia na wafanyikazi wa kibinadamu huko Abyei.