وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصاً استشهد في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة قعقعية الجسر جنوبي البلاد. فيما أفاد مصدر أمني لبناني بوقوع إصابات بالقصف.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، إن "غارة إسرائيلية "أدت في حصيلة أوّلية إلى مقتل مواطن".

في سياق متصل، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره اللبناني يوسف رجّي، الاثنين، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بكامل بنوده.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرَين، في إطار زيارة وداعية أجراها رجّي لصفدي قبل مغادرته الأردن، إذ كان قد ترأس سفارة بلاده لدى عمّان لمدة 3 سنوات قبل تعيينه وزيراً للخارجية في حكومة لبنان الجديدة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وحسب الوكالة، شدد الوزيران على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والأردن وتعميق التعاون في مختلف المجالات". وشكر رجي "دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، لبنان، وجهوده المتواصلة في حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي، وتثبيت وقف إطلاق النار".

وأكد الوزيران "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (بين حزب الله وإسرائيل) بكامل بنوده".

والسبت، صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها في الشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، فيما نفى "حزب الله" أي علاقه له به. وقتلت الغارات الإسرائيلية على لبنان، السبت، 6 أشخاص وأصاب 31، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً لمصادر رسمية لبنانية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1263 خرقاً له، ما خلّف 100 قتيل و331 جريحاً على الأقل، حسب إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة. كما شرعت مؤخراً في إقامة شريط حدودي يمتد إلى كيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.