الحرب على غزة
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الحوثيون: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على الحديدة إلى 4 شهداء و39 مصاباً
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية الإسرائيلية على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد إلى 4 قتلى و39 مصاباً.
الحوثيون: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على الحديدة إلى 4 شهداء و39 مصاباً
وقالت وسائل اعلام عبرية أن الطيران الإسرائيلي قصف أكثر من 10 أهداف تركزت بشكل رئيسي على مصانع الخرسانة التابعة للحوثيين وميناء الحديدة. / Reuters
6 مايو 2025

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي، وقالت الوزارة إن "مواطناً استُشهد وأصيب 4 آخرون جراء استهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي ميناء الحديدة، الاثنين".

وأضافت أن "3 مواطنين استشهدوا وأصيب 35 آخرون جراء غارات العدوان على مصنع أسمنت باجل في محافظة الحديدة". وكانت الحصيلة الرسمية للهجمات ذاتها تشير إلى قتيلين و42 جريحاً.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، إصابة 21 مدنياً بغارات أمريكية-إسرائيلية على مصنع باجل للإسمنت في محافظة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة التابعة للحوثي الذي أفاد بأن "21 مواطناً أُصيبوا بفعل غارات العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على مصنع إسمنت باجل في محافظة الحديدة، كحصيلة أولية".

ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه: "سلاحنا الجوي يسقط 48 قذيفة على اليمن، وميناء الحديدة يتلقى ضربة هائلة". وأضافت أن عشرات الطائرات الإسرائيلية قصفت أهدافاً بمنطقة الميناء ومديرية باجل بالمحافظة.

وتابعت: "الطيران الإسرائيلي قصف أكثر من 10 أهداف تركزت بشكل رئيسي على مصانع الخرسانة التابعة للحوثيين وميناء الحديدة".

 والاثنين الماضي استهدفت غارات أمريكية مركزاً لإيواء مهاجرين أفارقة غير نظاميين بصعدة، ما أدّى إلى مقتل 65 مهاجراً وإصابة 68، وفق الوزارة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد أمريكي ضد الحوثيين منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بعد أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشنّ "هجوم كبير" على الجماعة، متوعداً بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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