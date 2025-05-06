الحرب على غزة
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الرئيس الفنزويلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة والمجتمع الدولي شريك بالصمت
أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها "إبادة جماعية تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني"، كما انتقد صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري في القطاع.
الرئيس الفنزويلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة والمجتمع الدولي شريك بالصمت
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو / AP
6 مايو 2025

جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية أُجريت معه يوم أمس الاثنين، تناول فيها التطورات الإقليمية والدولية. وأكد مادورو أن من يلتزم الصمت أمام هذا التدمير الذي يطال عائلات بأكملها، يعد شريكاً في واحدة من أخطر الجرائم في التاريخ.

وشدد الرئيس الفنزويلي على ضرورة إحلال السلام في جميع أنحاء فلسطين، وعلى رأسها في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وسط اتهامات دولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

مصدر:TRT ARABI
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