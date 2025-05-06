جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية أُجريت معه يوم أمس الاثنين، تناول فيها التطورات الإقليمية والدولية. وأكد مادورو أن من يلتزم الصمت أمام هذا التدمير الذي يطال عائلات بأكملها، يعد شريكاً في واحدة من أخطر الجرائم في التاريخ.

وشدد الرئيس الفنزويلي على ضرورة إحلال السلام في جميع أنحاء فلسطين، وعلى رأسها في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وسط اتهامات دولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية.