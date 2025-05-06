وشارك ويتكوف مساء أمس الاثنين، في حفل نظمته السفارة الإسرائيلية في واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان عن قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية جرى تهجير سكانها منها قسراً.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن ويتكوف قوله خلال الحفل: "يوجد عديد من الجهود الجارية ومبادرات بشأن المساعدات الإنسانية لغزة، التي نشيد بها".

وجبة كل يومين

في السياق ذاته، قال المتحدث الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناول كل منهم وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة".

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وأوضح أبو حسنة أن أكثر من "66 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية خطير" جراء سياسة التجويع الإسرائيلية.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 57 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، محذراً من تزايد العدد في ظل إغلاق تل أبيب المعابر ومنعها دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.

وأكد أبو حسنة أن وكالته الأممية "لن تكون جزءاً من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشددا على أن الخطة "لا تلتزم معايير الأمم المتحدة".

وحسب ما نقل موقع "واللا" الإخباري العبري أمس الاثنين، فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صدّق خلال اجتماعه الأخير (مساء الأحد) على خطة إسرائيلية-أمريكية لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة.

ووفقاً لما نُقل عن مسؤول إسرائيلي (لم يُكشف اسمه)، فإن الخطة تنص على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل "المجمعات الإنسانية" التي تقيمها إسرائيل جنوب قطاع غزة، وهي آلية أثارت رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.

وفي تعقيبه على الخطة، قال الفريق الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان أصدره مساء الأحد، إن "إسرائيل سعت إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني".

وأضاف أن إسرائيل تريد أن يوافق الفريق على "خطة لإيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها جيشها بمجرد موافقة حكومتها على إعادة فتح المعابر"، محذراً من أن "الخطة الإسرائيلية المقدمة، تعني أن أجزاء كبيرة من غزة، بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفاً، ستظل دون إمدادات".

وأكد أن الخطة "تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية، وهي خطيرة وتدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة وتهدد الأرواح وتزيد ترسيخ النزوح القسري".

كما أن "الخطة تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة بوصفها أسلوب ضغط وجزءاً من استراتيجية عسكرية"، وفق الفريق الإنساني الدولي.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.