وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان اليوم الثلاثاء: "وصل مستشفيات قطاع غزة 32 شهيداً (منهم 9 شهداء انتشال)، و119 مصاباً خلال آخر 24 ساعة".

وأشار البيان إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأضاف أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 52 ألفاً و567 شهيداً، و118 ألفاً و610 مصابين.

كما لفت إلى أن حصيلة الشهداء منذ استئناف حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، بلغت ألفين و459، فيما بلغ عدد المصابين 6 آلاف و569.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة في تصريح صحفي، من أن "إجراءات ترشيد استهلاك ما تبقى من كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات لا يتيح مزيداً من الوقت لاستمرار عمل المولدات وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية".

وجدّدت النداء العاجل "لضمان تزويد المستشفيات بالوقود".

توسيع الإبادة

تزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم توسيع الإبادة ضد الفلسطينيين في منطقة رفح جنوبي القطاع.

وقال الجيش: "بعد استكمال تطويق رفح قبل عدة أسابيع، لا تزال قوات الجيش تواصل نشاطها في المنطقة، ومن المتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل عدة مواقع وأحياءً إضافية".

وادعى أنه "حتى الآن، تمكّنت قوات مجموعة الجنود التابعة للواء 188 بقيادة الفرقة 36، من رصد وتدمير عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية المعادية، ومن تصفية عشرات المسلحين في رفح".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في كلمة متلفزة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس أمس الاثنين: "جلسنا مساء أمس (الأحد) حتى ساعة متأخرة في الكابينت، وقررنا إطلاق عملية عسكرية مكثفة في غزة، بناء على توصية رئيس الأركان (إيال زامير)".

بدوره، أعلن متحدث جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس أمس الاثنين، إطلاق ما وصفها بـ"مرحلة جديدة وأعنف" من العدوان على غزة تحت اسم "عربات جدعون".

وأوضح أدرعي أن العملية الجديدة ستشمل "هجوماً واسعاً، وتهجير معظم سكان قطاع غزة إلى منطقة خالية من عناصر حماس"، بزعم حمايتهم، على حد تعبيره.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.