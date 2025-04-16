وصرّح بيان صادر عن حركة حماس أن هذه الخطوة تتوافق مع الموقف الأخلاقي الرافض للجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت الحركة الدول الأخرى إلى اتخاذ مواقف مماثلة، من خلال العمل على عزل الكيان الصهيوني وتكريس العزلة الدولية له.

وقال إنّ هذه القرارات "تشكّل دعماً معنوياً وسياسياً مهمّاً لنضال شعبنا، وتعزّز عزلة الاحتلال على الساحة الدولية حتى ينال شعبنا حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

من جانبه، رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بالموقف الذي أقره البرلمان المالديفي، مؤكداً أن القرار يعكس التزام المالديف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأضاف المجلس في بيانه أن هذا القرار يمثل دعماً معنوياً وسياسياً مهمّاً لنضال الشعب الفلسطيني ويعزز عزل الاحتلال على الساحة الدولية.

ووصف المجلس القرار بـ"التاريخي"، داعياً "برلمانات العالم الحر إلى أن تحذو حذو برلمان المالديف واتخاذ مواقف حازمة تجاه دولة الاحتلال عبر عزل دولة الفصل العنصري وفرض العقوبات الدولية على أركان حكومتها وأعضاء برلمانها العنصري الذين يشرّعون لجرائم الحرب والاضطهاد العنصري بحق الشعب الفلسطيني".

والثلاثاء، صدّق رئيس جزر المالديف على قرار برلماني يمنع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول البلاد، وفق إعلام عبري.

وقال موقع واللا العبري: "حظرت جزر المالديف رسمياً دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، مشيرة إلى تضامنها القوي مع الفلسطينيين في ضوء الحرب المستمرة في غزة".

وأضاف الموقع أن "تعديل قانون الهجرة المالديفي الذي أُقر بأغلبية خلال جلسة البرلمان اليوم، يتضمن بنداً يحظر صراحة على المواطنين الإسرائيليين دخول البلاد".

ولفت إلى أنه "لا يزال بإمكان الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة زيارة المالديف باستخدام جوازات سفر غير إسرائيلية، وأن الحظر ينطبق على جميع المسافرين الذين يستخدمون بطاقة هوية إسرائيلية".

وفي 2 يونيو/حزيران 2024 قررت حكومة المالديف حظر دخول الإسرائيليين الأرخبيل المعروف بمنتجعاته الفاخرة، مع تصاعد الغضب الشعبي في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الإبادة بقطاع غزة.

وقال مكتب رئيس جزر المالديف محمد معز، في بيان في حينه، إنّ "مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وتقع جمهورية المالديف في المحيط الهندي، وتضم ما يقرب من 1190 جزيرة مرجانية، ويفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل إسرائيل مجازرها وانتهاكاتها، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.