جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وشريف ناقشا التوتر بين الهند وباكستان والهجوم الذي وقع ليلة 6 مايو/أيار الجاري والتطورات المتعلقة به.

وأضاف أن أردوغان "أعرب عن تضامن تركيا مع باكستان، وتمنى الرحمة للباكستانيين الذين استُشهدوا في الهجوم والشفاء العاجل للجرحى".

كما شدد الرئيس التركي على أن تركيا تدعم سياسة باكستان "الهادئة والمعتدلة" في هذه المرحلة، مبيناً أن اقتراح إسلام آباد إجراء تحقيق دولي محايد وشفاف وموثوق به في الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير، كان "صائباً".

وأمس الثلاثاء أعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بالحكم الذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال الجيش الهندي إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بُنىً إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 46 آخرين.

بالمقابل، أعلن الجيش الباكستاني إسقاطه 5 مقاتلات هندية خلال الهجوم، فيما نفت نيوديلهي صحة ذلك.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.