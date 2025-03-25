سياسة
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آلاف يحتجون على مشروع لصهر ترمب في صربيا ويحيون ذكرى ضحايا حملة الناتو
تظاهر الآلاف في بلغراد يوم الاثنين، احتجاجاً على خطط يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتحويل مقر الجيش الشعبي اليوغوسلافي السابق، الذي دمرته غارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1999، إلى مجمع فاخر.
آلاف يحتجون على مشروع لصهر ترمب في صربيا ويحيون ذكرى ضحايا حملة الناتو
احتجاجات طلابية ضد تأجير الحكومة موقعًا لكوشنر لبناء فندق في بلغراد / Reuters
25 مارس 2025

جاءت المظاهرات، وفقاً لوسائل الإعلام الصربية، بالتزامن مع الذكرى السادسة والعشرين لبدء قصف حلف الناتو ليوغوسلافيا السابقة، وذلك رداً على التعامل العنيف والمفرط لبلغراد مع التمرد الألباني في كوسوفو آنذاك.

كان مبنى هيئة الأركان العامة قد صُنف موقعاً تراثياً حتى نوفمبر/تشرين الأول 2024، حينما ألغت حكومة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي يواجه اتهامات بازدياد النزعة الاستبدادية، هذا التصنيف بهدف تسهيل تنفيذ مشروع كوشنر.

وقدم نواب المعارضة التماساً للمحكمة الدستورية، للطعن في قرار إلغاء التصنيف، لكنَّ المحكمة لم تُصدر حكمها بعد.

تستأجر شركة "أفينيتي غلوبال ديفيلوبمنت" التابعة لكوشنر الموقع لمدة 99 عاماً، حيث تخطط لإنشاء فندق فاخر ومساحات تجارية وأكثر من 1500 وحدة سكنية. كما سيشمل المشروع مجمعاً تذكارياً لتخليد ذكرى ضحايا قصف الناتو، حسب التقارير الإعلامية.

كان كوشنر قد أبدى منذ فترة، اهتماماً بالاستثمار في منطقة البلقان، بما في ذلك ألبانيا.

وتشهد صربيا احتجاجات شبه يومية منذ حادثة انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي أسفرت عن مقتل 16 شخصاً.

مصدر:TRT Arabi
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