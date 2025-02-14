سياسة
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ترمب: بوتين وزيلينسكي يريدان اتفاقاً.. وعليّ أن أطفئ النيران في العالم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إنه يجب إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان اتفاقاً حول الموضوع.
ترمب: بوتين وزيلينسكي يريدان اتفاقاً.. وعليّ أن أطفئ النيران في العالم
ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناريندرا مودي / صورة: Reuters (Reuters)
14 فبراير 2025

وأورد ترمب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء الخميس مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالبيت الأبيض، أنه سيجتمع مع قادة روسيا والصين ضمن محاولاته لخفض التصعيد، مضيفا أن "الصين يمكنها أن تساعد في إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وقال ترمب: "أجرينا محادثات جيدة مع بوتين وأعلم أنه يريد إبرام اتفاق"، مؤكدا أنه يريد "وقف سفك الدماء في أوكرانيا".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه من السابق لأوانه القول ما سيحدث في المفاوضات بشأن أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وفي السياق، قال ترمب: "عندما غادرت قبل 4 أعوام الرئاسة لم تكن هناك صراعات في الشرق الأوسط والعالم"، مضيفا أن "العالم يحترق الآن وعلي أن أطفئ النيران".

وفي علاقة بالهند، أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز إف-35 الفائقة التطور.

وقال ترمب: "هذا العام، سنزيد المبيعات العسكرية للهند بمليارات الدولارات. كما أنّنا نمهّد الطريق أمام تزويد الهند، في نهاية المطاف، بمقاتلات شبح من طراز إف-35".

وأضاف ترمب أنّ البلدين اتّفقا على بدء محادثات لمعالجة "التفاوتات المزمنة" في الميزان التجاري بين البلدين، وتوقّع إبرام "اتفاقيات تجارية رائعة" بين البلدين، وأضاف أنه يريد تصحيح العجز التجاري وأن الولايات المتحدة ستبيع النفط والغاز للهند.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة والهند ستبنيان "أحد أعظم طرق التجارة في التاريخ" وأوضح أنه يشمل إيطاليا وإسرائيل أيضاً.

وقال الرئيس دونالد ترامب،

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن بدوه خلال المؤتمر الصحفي أن بلاده تسعى للتوصّل "قريبا جدا" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يكون "مفيدا لكلا الطرفين".

وقال مودي "من أجل ضمان أمن الطاقة في الهند، سنركّز على التجارة في النفط والغاز. الاستثمار في البنى التحتية للطاقة سيزداد كذلك في مجال الطاقة النووية"، مشيرا إلى أنّه يريد التوصّل إلى هذه الاتفاقية "قريبا جدا".

وأضاف أنه يشعر "بنفس الارتباط، وبنفس الثقة، وبنفس الحماسة" التي كان يشعر بها خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، والتي اتّسمت بعلاقة ودية خاصة بين الرجلين.

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