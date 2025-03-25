الحرب على غزة
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استشهاد فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال قلقيلية شمال الضفة
استُشهد فلسطيني واعتُقل آخرون جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
استشهاد فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال قلقيلية شمال الضفة
جيش الاحتلال يواصل عدوانه على شمال الضفة الغربية / AA
25 مارس 2025

وأفاد تليفزيون فلسطين الرسمي بأن "الشاب براء مسكاوي استُشهد فيما كان متحصناً في منزل في حي النقار بمدينة قلقيلية".

وذكر شهود عيان أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت قلقيلية وحاصرت منزلاً في حي النقار بالمدينة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل محمولة على الكتف تجاه المنزل.

وخلَّفت العملية دماراً في المنزل، حسب الشهود، وظهرت آثار الدماء والخراب في كل زواياه.

بدورها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ في قلقيلية.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال اعتقل مواطنَين اثنين على الأقل في المدينة.

تزامناً مع ذلك، نفَّذ جيش الاحتلال عملية اقتحام واعتقال فلسطينيين في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، أبرزها في مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس، وبلدتي دير غسانة وبيرزيت ومخيم الجلزون بمحافظة رام الله.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025، يواصل جيش الاحتلال عدوانه في مخيمات شمالي الضفة، بعملية عسكرية أطلق عليها "السور الحديدي"، ما أسفر عن استشهاد واعتقال عشرات الفلسطينيين.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 938 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وتهجير أكثر من 40 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.

مصدر:TRT Arabi
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