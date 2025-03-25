وقال زيلينسكي، إنه رغم عدم ثقته بروسيا "سنقوم بواجبنا لتنفيذ اتفاقات الاجتماع الأوكراني-الأمريكي" معرباً عن أمله في أن يبدأ وقف إطلاق النار البحري فوراً.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف إن كييف توافق على اتفاقيتين لوقف إطلاق النار مع روسيا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عنها اليوم الثلاثاء، وإن كييف ترحب بالدول الثالثة التي تدعم تنفيذ الاتفاقات.

وكتب أوميروف على منصة إكس: "اتفقت جميع الأطراف على ضمان الملاحة الآمنة، ونبذ استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود".

لكنه قال إن كييف ستعتبر أي تحرك للقطع البحرية الروسية خارج شرق البحر الأسود انتهاكاً لروح الاتفاقات، وأنه في مثل هذه الحالة، سيكون لها الحق في الدفاع عن النفس.

وأضاف: "اتفقت جميع الأطراف على وضع تدابير لتنفيذ اتفاق الرؤساء لحظر توجيه ضربات ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا وروسيا".

روسيا توافق

في المقابل، قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وافقت على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.

وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا أيضاً على وضع إجراءات لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يوماً، بدأت في 18 مارس/آذار.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها أبرمت اتفاقين منفصلين مع كييف وموسكو لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود وتنفيذ حظر على توجيه ضربات لمنشآت الطاقة في البلدين.

والاثنين، احتضنت الرياض، محادثات روسية/أمريكية لبحث سبل تسوية الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.